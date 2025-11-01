Pronostico Wolfsburg-Hoffenheim: ritorno al gol e punti annessi

Wolfsburg-Hoffenheim è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il fatto che il Wolfsburg sia stato eliminato in casa dal Kiek in Coppa di Germania nel corso della settimana che ormai ci siamo messi alle spalle non deve far pensare a qualcosa di diverso. Con una classifica alquanto deficitaria come quella dei padroni di casa, mettere le energie solo ed esclusivamente in campionato è qualcosa che ci sta.

Certo, vincere aiuta a vincere, dice sempre un detto legato al mondo del calcio, e questo Wolfsburg non è che ci sia riuscito tanto nel corso degli ultimi mesi. Nelle ultime cinque, per dire, è arrivata solamente un’affermazione e quattro sconfitte. Un momento negativo, non si può fotografare in nessun altro modo. Un momento da mettersi alle spalle soprattutto tornando a segnare.

Sono oggettivamente pochi i nove gol fatti fino al momento (13 quelli subiti) per una squadra che si vuole salvare. E, contro un Hoffenheim molto più avanti in classifica e che ha raccolto la palla in fondo al sacco nello stesso numero, allora il ritorno alla gioia è quasi assicurato. E il fatto di tornare a segnare coinciderà, quasi sicuramente, con il fatto di continuare a fare punti in campionato (tre sono arrivati nell’ultima uscita) e continuare a muovere la classifica. Gli ospiti, che come detto sono partiti bene, oggettivamente non sembrano avere la forza di portare a casa l’intero malloppo.

Come vedere Wolfsburg-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.43 su Lottomatica e 1.45 su Snai. Il pareggio, invece, ha un valore di 3.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Partita sicuramente da almeno un gol per squadra. E su questo pensiamo che nessuno possa avere delle discussioni (anche la quota è in calo). E alla fine il pareggio potrebbe accontentare tutti. O quasi.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Vini Souza, Arnold; Daghim, Eriksen, Amoura; Wind.

HOFFENHEIM (4-1-4-1): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Avdullahu; Burger, Asllani, Kramaric, Toure; Lemperle.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1