Pronostico Verona-Inter: un’imbattibilità che dura da 28 partite

Verona-Inter è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il castello difensivo della Fiorentina è rimasto in piedi un tempo: nella ripresa è salita in cattedra l’Inter e per la Viola non c’è stato proprio niente da fare. La doppietta di Calhanoglu – sontuosa la prestazione del centrocampista turco – ed il golazo di Sucic (il croato di nuovo messo in mostra le sue qualità tecniche) in settimana hanno permesso ai nerazzurri di schiantare la squadra di Stefano Pioli (3-0) e di tornare subito al successo dopo lo scivolone di Napoli.

Nel turno infrasettimanale è filato tutto liscio o quasi per un’Inter che aveva una voglia matta di smaltire ciò che era accaduto pochi giorni prima nello scontro diretto con i campioni d’Italia, sfida caratterizzata anche dalle velenose polemiche per alcune decisioni arbitrali.

Una vittoria importante pure per la classifica: grazie al roboante successo sui gigliati i vicecampioni d’Europa hanno riacciuffato il Milan e risposto prontamente alle capoliste Napoli e Roma, che nel frattempo hanno vinto entrambe. Il calendario, prima del match di Champions League con i kazaki del Kairat, fornisce un altro ghiotto assist agli uomini di Cristian Chivu, impegnati domenica all’ora di pranzo con il Verona al “Bentegodi”. Gli scaligeri sono una delle quattro squadre ancora a secco di vittorie insieme a Pisa, Fiorentina e Genoa e mercoledì scorso, dopo due pareggi di fila negli scontri salvezza con Pisa e Cagliari che hanno lasciato qualche rammarico, si sono arresi 3-1 al Como. Di appena 5 punti il bottino della truppa di Paolo Zanetti: ancora troppo esiguo per uscire dalla zona rossa.

Infermeria sempre più piena in casa gialloblù: Nunez non ha recuperato dopo l’infortunio alla spalla, ma prima del Como si era fatto male anche Akpa-Apro. Nell’Inter dovrebbe partire titolare Sucic in seguito all’ottima prestazione offerta con la Fiorentina. Davanti stavolta toccherà a Bonny affiancare Lautaro. Dal 1′ pure Carlos Augusto e de Vrij.

Come vedere Verona-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Inter, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Contro la Fiorentina l’Inter ha dimostrato che quello di Napoli è stato solamente un passo falso. E nel match di Verona, contro una squadra che non batte i meneghini da ben 28 partite, difficilmente assisteremo a delle sorprese: crediamo che i nerazzurri, forti del miglior attacco del torneo (22 reti), riescano a vincere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban, Giovane.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3