Pronostico Rennes-Strasburgo: fattore campo sempre decisivo

Rennes-Strasburgo è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria manca dallo scorso 14 settembre al Rennes, in casa contro il Lione. Ma il turno contro lo Strasburgo, una delle squadre che meglio ha approcciato in questo campionato, capita a pennello per i rossoneri di casa.

Sì, perché il fattore campo è stato (quasi) sempre decisivo. In quattro occasioni su cinque, le ultime cinque, ha sempre vinto la formazione che ha giocato davanti al proprio pubblico. Tornando per un attimo al Rennes, ok che un sorriso pieno non c’è da oltre un mese, ma nelle sei partite che da quel momento si sono disputate solamente una volta – contro il Nizza – è arrivata una sconfitta. Per il resto una sfilza lunghissima di pareggi che ci rimandano indietro un fatto: questa squadra è viva e ha bisogno solamente di sbloccarsi. Lo potrebbe fare nel pomeriggio di domenica.

Anche perché, e parliamoci chiaro: lo Strasburgo non è questa squadra in grado di mantenere un ritmo così importante nel corso del campionato e inoltre la prossima settimana sarà impegnata in una partita molto delicata per il proprio cammino in Conference League. I pensieri potrebbero anche andare a quel match, e il Rennes, che ha bisogno come detto dello scatto, ne potrebbe approfittare.

Come vedere Rennes-Strasburgo in diretta tv e in streaming