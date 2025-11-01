Pronostico Colonia-Amburgo: la rivincita arriva in Bundesliga

Colonia-Amburgo è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre neopromosse che hanno iniziato in maniera differente la loro stagione ma che entrambe, almeno per il momento, si ritrovano fuori da quelle che sono le zone calde della classifica. Vale a dire quelle rosse, quella della retrocessione.

Ha decisamente fatto meglio il Colonia, tranquillo per il momento con i suoi 11 punti – tre in più dell’Amburgo – che, però, nel corso delle ultime settimane non è che se sia comportato benissimo. La differenza sostanziale, in questo caso, nell’avvio di campionato di queste due squadre, è nei gol fatti. Dodici gol fatti rispetto ai sette – e undici subiti identici – hanno permesso alla squadra di casa di essere a pochi punti da una possibile zona Europa. Che non è l’obiettivo, ovvio. Non può mai esserlo. Il target principale è quello di prendersi velocemente la salvezza. Ma qualora si dovesse continuare a segnare con questa regolarità dovrebbe arrivare senza particolari problemi.

Ora, il Colonia ha pure il dente avvelenato perché lo scorso anno, in Serie B, contro l’Amburgo sono arrivate due sconfitte nei due match giocati. E numeri, rendimento generale, e appunto il mordente, possono fare la differenza e crediamo la faranno nel corso di questi 90minuti. Ma come arriverà questa vittoria? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Colonia-Amburgo in diretta tv e streaming

Colonia-Amburgo è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.47 su Lottomatica e 1.47 su Snai. La vittoria del Colonia, invece, ha un valore di 2.15 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il match – così come successo spesso negli incroci che ci sono stati tra queste due formazioni – regalerà sicuramente almeno un gol per squadra. Quindi, con una possibile quanto probabile vittorie del Colonia, anche tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Colonia-Amburgo

COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Martel, Heintz; Sebulonsen, Johannesson, Huseinasic, Lund; Kaminski, El Mala; Bulter.

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Elfadli; Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompe.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2