Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: seconda volta di fila

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sono quattro i risultati utili di fila della Real Sociedad che in settimana ha pure superato in maniera semplice il turno in Coppa del Re. Diciamo che dopo la crisi nerissima che ha visto protagonisti i baschi all’inizio di questa annata, la tempesta sembra essere passata. Ma ogni potrebbe arrivare qualche colpo di alta marea.

Sotto forma di squadra forte da affrontare, sotto forma di Athletic Bilbao, ad esempio. Che con 9 gol segnati in campionato però – uno dei peggiori attacchi, e quanto ha pesato l’assenza di Nico Williams in tutto questo – non sembra essere in grado di prendere e allagare tutto. Ma probabilmente potrebbe fare un poco di paura. Alla Real Sociedad, comunque, serve come il pane un risultato positivo. Serve perché la classifica è complicata e guardarla fa paura (solo la differenza reti evita di essere tra quelle in zona retrocessione) e serve per continuare ad avere il morale alto.

Un risultato positivo, dopo la sconfitta sul campo del Getafe, farebbe onestamente piacere anche al Bilbao. Che come detto prima mai in questa stagione ha fatto capire di essere la squadra vista lo scorso anno. Sì, un po’ di mesi fa vedevamo una truppa armonica, un’orchestra, quasi una formazione perfetta che ha fatto bene sia in campionato che in Europa League. Stavolta no, ma l’assenza di prima – ormai Williams è recuperato- ha pesato davvero parecchio. E allora, quando due squadre hanno questa paura – perché ce ne sarà – di perdere come può finire il match? Lo avete sicuramente capito anche voi, ma ve lo diciamo sotto.

Come vedere Real Sociedad-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Athletic Bilbao, gara valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il match, almeno un gol per squadra, lo dovrebbe regalare. Ma noi siamo sicuri – o quasi – che potrebbe serenamente finire come successo l’ultima volta. Vale a dire con una X bella grande. Un punto a testa e tutti felici.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotzategi, Herrera, Barrenetxea; Oyazarbal, Mendez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta; Jaurigezar; Berenguer, Sancet, Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1