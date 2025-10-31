Pronostico Real Madrid-Valencia: trascina lui alla vittoria

Real Madrid-Valencia è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Cinque punti di vantaggio sul Barcellona dopo dieci giornate sono tantissimi. La vittoria nel Clasico della scorsa settimana ha permesso al Real Madrid di Xabi Alonso di mettere un buon margine rispetto ai catalani. Ma adesso non si deve sbagliare nulla, almeno non si devono sbagliare quelle partite che sembrano indirizzate sulla carta. E una di queste è quella di sabato sera contro il Valencia al Bernabeu.

Ora, non è stato tutto rose e fiori ed è scoppiato il caso Vinicius Junior. All’ennesima sostituzione della propria stagione, il brasiliano, se n’è andato dritto negli spogliatoio salvo poi rientrare e accendere la rissa finale che ha scatenato tutti alla fine del match. Qualche giorno fa Vini ha chiesto scusi sui propri profili social spiegando il suo punto di vista. E pare Xabi Alonso lo abbia perdonato e quindi sarebbe anche pronto a mandarlo in campo nel match di sabato sera.

Questo Madrid, comunque, con Vinicius o meno, dopo quanto fatto vedere nella gara contro la squadra allenata da Flick, è una formazione che gira quasi a meraviglia, trascinata da un Mbappé cecchino e da un Bellingham che sta ritrovando la forma fisica migliore. Insomma, gira tutto alla perfezione – tranne quello che vi abbiamo spiegato prima, ma il caso è rientrato – e questo permette di guardare con molto ottimismo all’impegno di sabato sera. Che sì, potrebbe mettere ulteriore pressione al Barcellona, impegnato nella giornata di domenica e quindi, chissà, magari anche far guadagnare altro terreno. Perché al Bernabeu non ci sarà storia.

Come vedere Real Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Valencia, gara valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Real Madrid vincente, senza particolari problemi, e per una notte a +8 in classifica rispetto al Barcellona. Gara da almeno tre reti complessive. E occhio a Vinicius, che potrebbe giocare ancora dall’inizio, e che potrebbe mettere la parola fine alle polemiche con un gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Miliato, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Camavinga, Vinicius; Bellingham, Mbappé.

VALENCIA (4-4-2): Kepa; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Danjuma; Beltran, Lopez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1