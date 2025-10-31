Pronostico Atletico Madrid-Siviglia: almeno in casa non passa nessuno

Atletico Madrid-Siviglia è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Wanda Metropolitano, per l’Atletico Madrid, è un vero e proprio fortino. Non passa nessuno, né in campionato e nemmeno in Champions League e nonostante quello che è il rendimento in generale, nel corso della stagione, con diversi pareggi e qualche sconfitta di troppo lontani da Madrid, quando questa squadra gioca davanti ai proprio tifosi non ce n’è per nessuno.

Certo, contro il Siviglia non sarà per niente facile per un motivo semplice. Se l’Atletico riesce a dare il meglio tra le mura amiche, la squadra di Almeyda – per quello che sarà un derby tutto argentino in panchina – fuori casa si esalta: quattro vittorie nelle ultime cinque partite con la caduta sul campo della Real Sociedad arrivata per tanta sfortuna. Sono sei i punti di differenza in classifica tra queste due formazioni a favore della truppa di Simeone. E ci stanno tutti, ovvio, per via della composizione delle rose e per via degli obiettivi stagionali che sono stati prefissati.

Quello dell’Atletico, e nessuno da quelle parti si può nascondere, sarebbe di rimanere agganciate alle due squadre che di solito vincono per il maggior tempo possibile. Il Real è lontano otto punti già, ma il Barcellona invece è lì, a sole tre lunghezze. E almeno per un paio d’ore – i catalani giocheranno dopo – ci potrebbe essere l’aggancio in classifica. Sarà così? Ve lo diciamo sotto.

Il pronostico

In casa non c’è storia. E non ci sarà storia nemmeno stavolta. Quindi Atletico vincente ma per via di quello che è il rendimento esterno del Siviglia crediamo che gli ospiti almeno un gol lo possano trovare. Quindi match da almeno tre reti complessive. E aggancio al Barcellona, almeno per qualche ora.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Siviglia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Griezmann, Alvarez.

SIVIGLIA (4-3-3): Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoume, Gudelj, Sow; Sanchez, Romero, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1