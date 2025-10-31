Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15:30: in casa sono un rullo compressore

Bundesliga, riflettori puntati sullo scontro d’alta classifica tra Lipsia e Stoccarda: i Roten Bullen non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico.

Terminata la due giorni di DFB-Pokal, la coppa nazionale, in Germania l’attenzione si focalizza di nuovo sulla Bundesliga e riparte ufficialmente la caccia al Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo, come spesso capita a queste latitudini, un campionato a parte. Ma, oltre al Borussia Dortmund, ci sono altre due squadre che provano faticosamente a tenere il passo della velocissima capolista: stiamo parlando del Lipsia, secondo a -5 dai campioni in carica, e dello Stoccarda, nel momento in cui scriviamo terzo ad una sola incollatura dai Roten Bullen ed a +1 sul Dortmund (i gialloneri saranno impegnati nell’anticipo del venerdì in casa dell’Augsburg).

La nona giornata ci regala proprio l’intrigante sfida tra gli uomini di Ole Werner e quelli di Sebastian Hoeness, entrambi reduci dagli impegni di Coppa di Germania.

Il Lipsia, martedì scorso, ha allungato la striscia vincente: praticamente senza storia la gara con un club di terza divisione, l’Energie Cottbus, annichilito 4-1: nonostante le ampie rotazioni di Werner, i Roten Bullen hanno avuto gioco facile, facendo registrare la terza vittoria di fila. Imbattuto dal match d’esordio, il Lipsia ha ottenuto solo successi ogni volta che ha giocato davanti al proprio pubblico (tre su tre) ed è normale che i bookmaker lo considerino favorito contro lo Stoccarda. Gli Svevi, tuttavia, non possono essere sottovalutati: nello scorso fine settimana hanno piegato 2-1 il Mainz centrando la quinta vittoria di fila. E con ogni probabilità daranno filo da torcere pure ad una delle squadre più in forma del torneo in un match da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

L’Eintracht Francoforte martedì scorso è stato eliminato dalla Coppa di Germania: fatale la sconfitta ai rigori con il Borussia Dortmund, dopo che regolamentari e supplementari erano terminati sul risultato di 1-1.

Le Adler di Dino Toppmoller contano di rifarsi in campionato, dove andranno a caccia della seconda vittoria di fila dopo il 2-0 rifilato lo scorso fine settimana al St. Pauli (secondo clean sheet stagionale per una squadra che finora ha subito gol a raffica). In casa dell’Heidenheim, penultimo in classifica e a secco di vittorie da oltre un mese, il colpaccio potrebbe starci.

Il Mainz, invece, dovrebbe riuscire ad evitare almeno la sconfitta nel match casalingo con il Werder Brema: i biancoverdi sono reduci da tre risultati positivi ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto di una squadra che non ha iniziato bene la stagione (una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte) e fatica a lasciare la zona retrocessione. Si profila infine una gara equilibrata e poco spettacolare – occhio alle quote in picchiata sul segno under 2.5 – tra Union Berlino e Friburgo, entrambe situate a metà classifica, un discorso che vale anche per lo scontro salvezza tra St. Pauli e Borussia Monchengladbach, rispettivamente quintultima e ultima.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Heidenheim-Eintracht Francoforte)

Mainz o pareggio (in Mainz-Werder Brema)

La partita da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Stoccarda

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Eintracht Francoforte

Lipsia-Stoccarda

St. Pauli-Borussia Monchengladbach

La partita da meno di tre gol complessivi

Union Berlino-Friburgo

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Union Berlino-Friburgo è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI