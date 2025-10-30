Pronostico Psv-Fortuna Sittard: una notte in testa

Psv-Fortuna Sittard è valida per l’undicesima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’anticipo dell’undicesima giornata del massimo campionato olandese vede protagonista il Psv – secondo in classifica per via della differenza reti – contro il Fortuna Sittard. Una notte, almeno, in testa, per i padroni di casa.

Con trenta gol segnati fino al momento, Perisic e compagni hanno il miglior attacco di tutto il campionato e le potenzialità offensive le hanno pure fatte vedere nel match contro il Napoli in Champions League: rifilarne sei alla truppa di Antonio Conte non è cosa da poco, anzi. Qualcosa di unico oseremmo dire. Quindi ci aspettiamo anche stavolta una goleada contro una squadra che, in dieci partite, ha subito quindici gol segnandone 14. Il fatto che gli ospiti siano riusciti comunque ad avere un buon bottino ci permette di dire che almeno un gol per squadra ce lo aspettiamo. Perché se il Psv, come detto prima, è il miglior attacco del campionato, di certo non può essere la miglior difesa.

Come media gli uomini di Bosz hanno subito più di un gol a partita. Ed è questo un dato statistico che alla lunga potrebbe anche essere pagato a caro prezzo. Si sa, di solito vince la squadra che subisce di meno, e se non viene registrato il pacchetto difensivo allora sarà complicato lottare per la vittoria del campionato. Ma come detto è un discorso che deve essere fatto a lunga andare, per il momento basta e avanza per rimanere in vetta.

Come vedere Psv-Fortuna Sittard in diretta tv e in streaming