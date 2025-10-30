Pronostico Palmeiras-LDU Quito: vittoria sicura (ma non basta)

Palmeiras-LDU Quito è la semifinale di ritorno della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla

Gli ecuadoregni del Quito sono riusciti nell’impresa, la scorsa settimana, di fare tre gol al Palmeiras nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores e quindi mettere una serie, serissima ipoteca, al passaggio del turno.

Non sarà facile, ovviamente, gestire il vantaggio nonostante sia di tre reti. E infatti alla fine dei 90minuti la vittoria, senza discussioni di sorta, se la dovrebbero prendere i brasiliani che, a dire il vero, sognano anche il colpaccio, quello grosso, quello che permetterebbe di fare una rimonta epica che in poche occasioni in questa manifestazione s’è vista.

La questione è molto semplice: il Palmeiras – che sicuramente non si aspettava minimamente di prendere tre sberle – vincerà questa partita. Anche perché i padroni di casa scenderanno in campo con un atteggiamento clamoroso, con la voglia di piazzare il sogno grosso. Ma questo potrebbe anche non bastare perché in contropiede – e il Quito ha fatto capire di essere in grado di farlo – una rete almeno gli ospiti la dovrebbero riuscire a fare. Quindi sì vittoria, ma non basta.