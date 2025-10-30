Pronostico Palmeiras-LDU Quito: vittoria sicura (ma non basta)

Palmeiras-LDU Quito è la semifinale di ritorno della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla
Gli ecuadoregni del Quito sono riusciti nell’impresa, la scorsa settimana, di fare tre gol al Palmeiras nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores e quindi mettere una serie, serissima ipoteca, al passaggio del turno.
Non sarà facile, ovviamente, gestire il vantaggio nonostante sia di tre reti. E infatti alla fine dei 90minuti la vittoria, senza discussioni di sorta, se la dovrebbero prendere i brasiliani che, a dire il vero, sognano anche il colpaccio, quello grosso, quello che permetterebbe di fare una rimonta epica che in poche occasioni in questa manifestazione s’è vista.
La questione è molto semplice: il Palmeiras – che sicuramente non si aspettava minimamente di prendere tre sberle – vincerà questa partita. Anche perché i padroni di casa scenderanno in campo con un atteggiamento clamoroso, con la voglia di piazzare il sogno grosso. Ma questo potrebbe anche non bastare perché in contropiede – e il Quito ha fatto capire di essere in grado di farlo – una rete almeno gli ospiti la dovrebbero riuscire a fare. Quindi sì vittoria, ma non basta.
Come vedere Palmeiras-LDU Quito in diretta tv e in streaming
La sfida Palmeiras-LDU Quito è in programma venerdì all’1:30. In Italia non si potrà seguire da nessuna parte questo match. Per la Coppa Libertadores, infatti, nessuno ha acquisito i diritti.
Comparazione quote
La vittoria del Palmeiras è quotata 1.16 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Snai.
Il pronostico
In una gara che così come nel match d’andata dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, il Palmeiras dovrebbe sì vincere ma dovrebbe anche subire quel gol che potrebbe chiudere il discorso qualificazione verso la finale. La quota di entrambe a segno, che sfiora i 2.50 volte la posta, è qualcosa di davvero unico e da tenere in considerazione.
Le probabili formazioni di Palmeiras-LDU Quito
PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Murillo, Gustavo Gómez, Piquerez; Emiliano Martínez, Mauricio; Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.
LDU QUITO (3-5-2): Alexander Domínguez; Quiñónez, Adé, Mina; Quintero, Cornejo, Gruezo, Villamil, Yeltiz Enrique; Estrada, Alvarado.