Pronostico Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: si tocca quota 15

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessuna come il Bayern Monaco. Stracciato anche il record del Milan. Quattordici vittorie di fila dall’inizio della stagione – solo sorrisi per i bavaresi – non era mai riuscito nessuno a farli. Uno strapotere tecnico, fisico, ed economico, che è sotto gli occhi di tutti. E se l’appetito vien mangiando la squadra di Kompany si vuole assolutamente abbuffare.

Tritatutto è forse il termine più consono per descrivere quello che stanno riuscendo a fare i campioni di Germania in carica in questo momento. Anche nelle partite che sembrano complicate, Kane e compagni dimostrano di avere qualcosa di diverso, qualcosa di unico, qualcosa di magico. E se anche in Coppa di Germania, in trasferta sul campo del Colonia, il compito è stato agevole, non possiamo dire la stessa cosa di un Leverkusen che ha superato il turno solamente ai tempi supplementari contro il Paderborn, formazione di Serie B che ha pareggiato al minuto 90 e poi era pure andato in vantaggio. Energie fisiche e mentali che verranno sicuramente pagate a caro prezzo nel match di sabato pomeriggio.

Il Bayern in questo momento è davvero di un altro livello, oseremmo dire di un altro pianeta. Che ha un solo e unico problema al quale Kompany non riesce a porre rimedio: subisce troppi gol nel corso delle partite perché dietro ancora i meccanismi devono essere oliati alla perfezione. Una gara, quindi, quella di sabato pomeriggio, che oltre alla vittoria bavarese regalerà, anche, almeno un gol per squadra.

Come vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Potrebbe anche finire in goleada. Potrebbe anche dilagare il Bayern Monaco. Certamente la vittoria – con almeno un gol per squadra – del Bayern Monaco non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Boeu, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1