Pronostico Auxerre-Marsiglia: sfatato il tabù dello scorso anno

Auxerre-Marsiglia è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il gol preso al minuto 96 della sfida interna contro l’Angers ha di fatto chiuso la possibilità al Marsiglia di tornare almeno per qualche altro giorno in testa alla classifica. Un peccato mortale per la squadra di Roberto De Zerbi che adesso si ritrova ancora a dover rincorrere.
Conoscendo un poco il tecnico italiano non ci saremmo mai voluti trovare nello spogliatoio alla fine della gara di mercoledì sera. Chissà che cosa sarà successo. L’occasione era troppo importante per non essere sfruttata ma i soliti problemi di attenzione che sono venuti fuori fino al momento si sono nuovamente palesati. E questo è stato davvero difficile da mandare giù. Pensare, però, per i marsigliesi, di non fare risultato contro un Auxerre in piena crisi – quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque, con soli tre gol segnati – è complicato. Anche perché quello che successo lo scorso anno non si può ripetere.
E cosa è successo? Beh, in entrambe le partite giocate ha vinto l’Auxerre, in maniera inaspettata per quelli che sono i valori in campo e per quello che è lo status delle due squadre. Due legnate che sono stati difficili da digerire e alle quali bisogna mettere una pezza e trovare in maniera immediata un rimedio. Anche perché parliamo del miglior attacco del campionato – quello ospite – contro la quarta peggiore difesa della Ligue 1. Insomma, anche i numeri ci aiutano a decifrare il finale di questo match.
Come vedere Auxerre-Marsiglia in diretta tv e in streaming
Auxerre-Marsiglia è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Tornerà alla vittoria il Marsiglia dentro una gara da almeno tre reti complessive. Tabù sfatato e tutto messo a posto dopo il pareggio interno contro l’Angers.
Le probabili formazioni di Auxerre-Marsiglia
AUXERRE (3-4-2-1): Leon; Diomande, El Azzouzi, Akpa; Senaya, Owusu, Diousse, Oppegard; Casimir, Osman; Sinayoko.
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.