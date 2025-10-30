Pronostico Augsburg-Borussia Dortmund: la difesa fa acqua da tutte le parti

Augsburg-Borussia Dortmund è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Al Borussia Dortmund sono serviti i rigori, martedì scorso, per uscire indenne da Francoforte e staccare così il pass per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1 – al vantaggio, quasi immediato, dell’Eintracht aveva risposto Brandt ad inizio ripresa – ma dal dischetto i gialloneri si sono dimostrati implacabili a differenza di un Eintracht che invece è stato condannato da ben due errori (Doan e Chaibi).

Si è trattato del terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Niko Kovac, risollevatisi alla grande dopo la prima (e finora unica) sconfitta stagionale contro il Bayern Monaco. Dalla sfida con i bavaresi il Borussia ha avuto la meglio 4-2 sul Copenaghen in Champions League e 1-0 sul Colonia in Bundesliga. Il successo con i biancorossi però non è bastato per tornare al secondo posto, visto che sia Lipsia che Stoccarda – le due squadre che precedono in classifica Schlotterbeck e compagni – stanno continuando a viaggiare spediti.

Dortmund già a -7 dal Bayern

Il Bayern, invece, appare già irraggiungibile. Nonostante un brillante avvio di stagione i bavaresi sono a +7 sul Borussia Dortmund, “dettaglio” che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, il grande divario tra i campioni di Germania in carica e gli altri club.

Ciò significa che Kovac e i suoi dovranno andare oltre le loro possibilità se l’obiettivo è rientrare in corsa per il titolo: nell’anticipo della nona giornata di Bundesliga affronteranno l’Augsburg, squadra che ha vinto solo due volte in stagione e che sembra destinata ad un campionato di sofferenze per raggiungere la salvezza. Quartultimi a quota 7 punti, i bavaresi pochi giorni fa sono stati travolti 6-0 dal Lipsia e gli effetti di questa tremenda sconfitta si sono visti anche in Coppa di Germania, con l’Augsburg che si è arreso (sempre davanti al proprio pubblico) 1-0 al Bochum, club che quest’anno milita in Zweite Liga.

Il pronostico

Con 20 gol subiti in otto turni di campionato, quella dell’Augsburg è la peggior difesa del torneo. Di contro, i bavaresi trovano la via del gol con una certa facilità per essere una piccola: paradossamente vantano il miglior attacco (12 reti) tra le squadre che occupano gli ultimi dieci posti della classifica. Numeri che ci consentono di ipotizzare un match prolifico con il Borussia Dortmund, da più di due complessivi. La vittoria dei gialloneri, che nella passata stagione furono sorprendentemente battuti due volte su due dall’Augsburg, sia all’andata che al ritorno, non sembra però essere in discussione.

Le probabili formazioni di Augsburg-Borussia Dortmund

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Jakić, Matsima, Banks; Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kömür.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3