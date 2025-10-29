Pronostico Wolverhampton-Chelsea: difficile pensare ad un altro finale

Wolverhampton-Chelsea è una partita degli ottavi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Se in Italia è tempo di partite di campionato con il turno infrasettimanale, in Inghilterra invece si scende in campo per gli ottavi di finale della EFL Cup, una coppa che vuoi o non vuoi tutte le big come al solito vogliono vincere. Ma che ogni tanto regala anche delle sorprese.
Sarà anche questo il caso? Beh, diciamo che questa partita, visti soprattutto i pensieri che attanagliano la formazione di casa che deve pensare a salvarsi e che non può pensare in nessun modo di arrivare in fondo a questa manifestazione, le sorprese sono lontane. Il Chelsea, per la rosa profondissima che ha, per le qualità che ha, e per il fatto che parliamo pur sempre di un club che vuole sempre vincere dove partecipa – e con Maresca in panchina ci sta riuscendo – ha la strada spianata verso i quarti di finale della manifestazione.
Come al solito la partita si gioca nell’arco dei 90 minuti, quindi non c’è il ritorno, e siccome il Chelsea manderà in campo alcuni giocatori importanti – con un turnover mirato – può indubbiamente continuare a vincere, anzi riprendere a vincere dopo la fragorosa caduta in casa contro il Sunderland in Premier League dello scorso fine settimana. Il 2 è davvero fuori discussione.
Come vedere Wolverhampton-Chelsea in diretta tv e in streaming
La sfida Wolverhampton-Chelsea è in programma mercoledì alle 20:45. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.72 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
La gara alla fine dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. E anche i Wolves potrebbero riuscire a trovare la rete. In ogni caso, la vittoria Blues ci pare davvero scontata. E la quota è altissima per come leggiamo noi la partita.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Wolverhampton-Chelsea
WOLVERHAMPTON (4-3-3): Johnstone; Hoever, S Bueno, Krejci, H Bueno; Munetsi, Gomes, Andre; Arias, Larsen, Hwang.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; Lavia, Santos; Gittens, Estevao, Garnacho; George.