Pronostico Swansea-Manchester City: riprendono immediatamente a correre

Swansea-Manchester City è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver esordito, lo scorso 24 settembre, contro un club di League One, l’Huddersfield, il Manchester City nel quarto turno di League Cup fa visita allo Swansea, squadra che milita ormai da diversi anni in Championship, il campionato cadetto inglese. Sfida che arriva a pochi giorni dall’inaspettata sconfitta dei Cityzens in casa dell’Aston Villa (1-0), primo k.o. per la squadra di Pep Guardiola in campionato dallo scorso agosto.

Uno scivolone che ha rallentato la rincorsa del City verso il primo posto, occupato dall’Arsenal (i Gunners oggi sono a +6). Più cinici e determinati, i Villans sono stati bravi a concretizzare l’unica vera occasione da gol nel primo tempo, mentre Bernardo Silva e compagni hanno sprecato tanto, non riuscendo a perforare la difesa della squadra di Unai Emery nonostante l’1,18 di xg creati.

L’allenatore catalano, tuttavia, non ha né tempo né modo di riflettere sul capitombolo del Villa Park: c’è un turno di Coppa di Lega – competizione che il Manchester City non vince dal 2021 – da superare, prima della sfida di domenica pomeriggio con l’insidioso Bournemouth. Lo Swansea è attualmente tredicesimo in Championship, ma a soli tre punti dalla zona playoff. Il rendimento degli uomini di Alan Sheehan però è troppo discontinuo: nell’ultimo mese i gallesi hanno vinto solo due volte in sette giornate, tornando al successo sabato scorso nell’intenso match con il Norwich, battuto 2-1. In League Cup, invece, hanno già superato tre turni: la prima vittima è stato il Crawley Town, poi la vittoria ai rigori con il Plymouth ed infine il rocambolesco successo per 3-2, da sfavoriti, sul Nottingham Forest, club di Premier League.

Lo Swansea, che vinse la League Cup nell’indimenticabile stagione 2012-13, affronterà il City con la rosa quasi al completo: l’unico assente è Ricardo Santos. Guardiola invece terrà verosimilmente a riposo Haaland, che si è scontrato con il palo nella sfida con l’Aston Villa. In ogni caso i cambiamenti rispetto alla sfida di domenica saranno diversi.

Come vedere Swansea-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida di League Cup tra Swansea e Manchester City, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Manchester City dovrebbe trascorrere una serata tranquilla in Galles. Del resto, i Cityzens hanno vinto tutte e sette le ultime sfide giocate con lo Swansea. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Swansea-Manchester City

SWANSEA (4-2-3-1): Fisher; Key, Casey, Burgess, Samuels-Smith; Gonçalo Franco, Galbraith; Manuel Hedilazio, Yalcouyé, Ji-sung Eom; Idah.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké, O’Reilly; Lewis; Bobb, Kovacic, Nico Gonzalez, Doku; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3