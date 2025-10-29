Pronostico Paderborn-Bayer Leverkusen: la sesta marcia è già inserita

Paderborn- Bayer Leverkusen è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla

La sesta marcia è già inserita. E cosa vuole dire? No, non parliamo di macchine, ma parliamo delle vittorie di fila che il Bayer Leverkusen – che ha già cambiato marcia per restare in tema dopo il cambio di allenatore – ha piazzato negli ultimi cinque confronti avuti contro il Paderborn.

E non parliamo di Coppa, ma parliamo di campionato. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che quest’anno i padroni di casa sono nella Serie B tedesca, il quadro è davvero completo. Visto l’andamento in campionato e anche in Champions League, c’è da sottolineare inoltre un’altra cosa: la coppa di Germania è uno dei pochi obiettivi reali rimasti in questa stagione per le Aspirine che non possono né pensare di riprendere un Bayern Monaco che è già scappato, e nemmeno pensare di poter vincere la Champions Leagbue. Vabbè che nessuno la pensa, almeno se parliamo di persone intelligenti viste le squadre che ci sono, quindi crediamo realmente che una grossa fetta di energie verranno spedite nella manifestazione nazionale.

Ed è anche per questi motivi, che in una sola parola si possono racchiudere come motivazioni, che crediamo che il Leverkusen possa riuscire a superare facilmente questo turno.

Come vedere Paderborn- Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Paderbon-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 18:00. Le partite di Coppa di Germania in Italia non hanno nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 1.67 su Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai.

Il pronostico

La costante che c’è stata quando queste due squadre si sono affrontate è che entrambe hanno sempre (o quasi) trovato la rete entrambe. Parliamo di una gara di coppa, e anche se il Bayer (la quota è davvero succulenta) riuscirà a vincere il match, anche il segno GOL stuzzica.

Le probabili formazioni di Paderborn-Bayer Leverkusen

PADERBORN (3-4-2-1): Seimen; Hansen, Gotze, Scheller; Curda, Baur, Castaneda, Obermair; Bilbija, Batzner; Tigges.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Belocian, Bade, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Seghir; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3