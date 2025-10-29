Pronostico Newcastle-Tottenham: mai storia negli ultimi anni

Newcastle-Tottenham è una partita degli ottavi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sì, è vero: l’ultimo scontro diretto è finito in pareggio ma in generale, nel corso degli ultimi anni, non c’è mai stata storia tra Newcastle e Tottenham. In quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno sempre vinto i bianconeri. Che vogliono sfruttare il fatto di giocare in casa per riuscire a a prendersi il passaggio del turno.

Le quattro vittorie non sono solamente da considerare per quanto riguarda i confronti con gli Spurs, ma la truppa di Howe, dopo un momento un poco così all’inizio dell’anno che ha complicato un poco i piani, anche nelle ultime cinque uscite ha messo a segno quattro affermazioni tra campionato e Champions League. Uno stato di forma fisico e mentale importante che costringe il Tottenham non solo a pensare al campionato – forse è meglio per tutti – ma anche a pensare ad alcune situazioni durante la partita per evitare una goleada.

Tra campionato e anche in questo caso Champions League, per i londinesi di Frank sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta contro l’Aston Villa in casa. E siccome la classifica in campionato dice che ci sono delle possibilità di arrivare in fondo almeno in un posto nella massima competizione europea, i pensieri saranno tutti rivolti appunto per la competizione principale più che per questa coppa. Evidente, quindi, che il nostro pronostico spinga forte verso un’unica e sola direzione.

Come vedere Newcastle-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Tottenham è in programma mercoledì alle 21:00. Non si potrà seguire in Italia perché i diritti della EFL Cup non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva. La finale però lo scorso anno, che ha visto il trionfo del Newcastle contro il Liverpool, è stata trasmessa in diretta dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Padroni di casa fortemente favoriti dentro un match da almeno tre gol complessivi e quasi sicuramente da almeno un gol per squadra. Sì, sul fatto che finirà comunque Over 2,5 non ci sono dubbi.

Le probabili formazioni di Newcastle-Tottenham

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Krafth, Thiaw, Schar, Burn; Joelinton, Willock, Miley; Elanga, Osula, Barnes.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Porro, Palhinha, Danso, Spence; Gray, Bentancur, Bergvall; Johnson, Tel, Odobert.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1