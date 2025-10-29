Pronostico Liverpool-Crystal Palace: la coppa per uscire dalla crisi

Liverpool-Crystal Palace è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La crisi del Liverpool è iniziata proprio dalla sconfitta con il Crystal Palace in campionato. Le Eagles, giustiziere dei Reds già in pieno agosto nel Community Shield, un mese fa contribuirono a scardinare le certezze dei campioni d’Inghilterra in carica, castigati in pieno recupero da un gol di Nketiah (2-1). Da allora van Dijk e compagni hanno rimediato quasi solo sconfitte. Ben cinque nel giro di un mese, con l’unica eccezione del roboante successo in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte (1-5).

Sembrava che la goleada in Germania avesse rinvigorito il Liverpool, ma la sconfitta patita sabato scorso con il Brentford (3-2) ci ha detto, in sostanza, che i Reds non sono ancora completamente guariti.

Il problema è che, in seguito a tutte queste sconfitte – quattro di fila, eguagliato il numero di quelle totali nella passata stagione – hanno perso sempre più terreno nei confronti dell’Arsenal, scivolando a -7 dalla vetta nella classifica della Premier League. Tra le cause di questa crisi c’è anche un problema difensivo: il Liverpool continua a subire molti gol e non tiene la porta inviolata ormai da metà settembre. In League Cup, a pochi giorni dal match di campionato con l’Aston Villa, andrà in scena il terzo incontro stagionale con il Crystal Palace, imbattuto da tre partite con i Reds. Le Eagles, detentrici dell’FA Cup e del Community Shield, hanno un po’ rallentato dopo il successo sul Liverpool. In campionato non hanno più vinto – un punto tra Everton, Bournemouth e Arsenal – e in Conference League sono caduti in casa con i modesti ciprioti dell’AEK Larnaca.

Infermeria affollata in casa Liverpool: Frimpong, Leoni, Graveneberch, Alisson e Isak non sono a disposizione di Slot ma è in forte dubbio anche Jones. Chiesa dovrebbe partire titolare.

Come vedere Liverpool-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida di League Cup tra Liverpool e Crystal Palace, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Crystal Palace non è quello di un mese fa: siamo convinti che il Liverpool, al netto del turnover di Slot, possa utilizzare la coppa per cercare di voltare pagina dopo un periodo davvero terribile. Reds favoriti in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Liverpool-Crystal Palace

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Ramsay, Gomez, van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister; Chiesa, Szoboszlai, Ngumoha; Ekitiké.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Canvot, Lacroix, Guéhi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Esse, Devenny; Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1