Pronostico Arsenal-Brighton: tanto turnover ma il risultato non cambia

di

Arsenal-Brighton è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In questo momento la squadra da battere, in Inghilterra, è l’Arsenal: il Liverpool, dopo la partenza a razzo, si è perso strada facendo, scivolando a -7 dalla vetta, mentre l’altra pretendente al titolo, il Manchester City, deve fare i conti con una forte discontinuità a livello di risultati. I Gunners, ovviamente, ne stanno approfittando. In campionato hanno sempre vinto nell’ultimo mese, facendo incetta di clean sheet. Nell’ultimo fine settimana il Crystal Palace si è dovuto arrendere 1-0 all’Emirates Stadium, castigato dal classico gol dell’ex di Eze, passato proprio la scorsa estate al club del nord di Londra.

La squadra di Mikel Arteta ha tenuto la porta inviolata per la quinta partita consecutiva: un autentico bunker difensivo quello dei londinesi, che in nove turni di campionato hanno subito solamente tre gol e sono la miglior difesa delle principali leghe europee insieme alla Roma di Gian Piero Gasperini. Tra gli obiettivi dell’Arsenal c’è, senza alcun dubbio, anche la League Cup, coppa che i Gunners hanno vinto solo due volte, l’ultima nella stagione 1992-93. Dopo aver battuto 2-0 il modesto Port Vale nel terzo turno un mese fa ora Arteta e i suoi se la vedranno con un club di Premier League, il Brighton. Non si può dire che i Seagulls, fino a questo momento, non abbiano preso sul serio questa competizione: due 6-0 di fila nei turni precedenti, nessuno c’era mai riuscito prima. Il livello degli avversari, però, bisogna ammetterlo, era molto basso.

Tredicesimo in classifica, il Brighton è tornato a perdere sabato scorso dopo cinque risultati positivi, alzando bandiera bianca al termine di un match rocambolesco con il rinato Manchester United (4-2). In League Cup il tecnico Fabian Hurzeler tenterà di sfatare il tabù quarto turno: i Seagulls, infatti, sono stati eliminati agli ottavi ben quattro volte nelle ultime cinque stagioni.

Occhio al turnover di Arteta, che sarà corposo anche a causa dei tanti infortunati (Havertz, Odegaard, Gabriel Jesus e Madueke). Non dovrebbero essere del match neanche Saliba, Rice, Calafiori e Martinelli.

Come vedere Arsenal-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida di League Cup tra Arsenal e Brighton, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. La vittoria dell’Arsenal è quotata invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

L’Arsenal dovrebbe riuscire a superare il turno anche senza diversi titolari. Stavolta, però, è abbastanza arduo ipotizzare un altro clean sheet dei Gunners: il Brighton almeno un gol dovrebbe realizzarlo.

Le probabili formazioni di Arsenal-Brighton

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Nwaneri, Gyokeres, Trossard.
BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Ayari; Diego Gomez, Rutter, Minteh; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
