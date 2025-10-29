Pronostici Cagliari-Sassuolo: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Cagliari-Sassuolo: un match che vale tanto per entrambe. Ecco i nostri pronostici per quanto riguarda marcatore, tiri in porta e ammoniti

La forza del Cagliari, soprattutto mentale, si è vista nella gara dello scorso fine settimana contro il Verona. Recuperare un doppio svantaggio non è mai semplice ma la squadra di Pisacane ci è riuscita. E adesso vuole tornare a vincere, visto che un’affermazione manca dallo scorso 19 settembre in campionato.

Ha perso contro la Roma, invece, il Sassuolo. La rete di Dybala ha punito la truppa di Fabio Grosso che però dal proprio canto non si è mai snaturata nel corso del match. Un segnale sicuramente importante e da tenere in assoluta considerazione. Detto questo, andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Cagliari-Sassuolo: le nostre scelte

Esposito dovrebbe essere la novità nell’attacco del Cagliari. L’ex Inter – che ha calciato tantissime volte in porta nel corso della stagione – cerca una gioia. E cerca una rete decisiva. Tenendo presente quello che ha fatto vedere la sua squadra nella trasferta di Verona, appunto, crediamo che possa essere arrivato il momento utile per un gol.

Questione tiri in porta, invece: Folorunsho dovrebbe agire a centrocampo, ma in mezzo ai centrocampisti del Cagliari è quello che ha il via libera per andare a trovare l’inserimento nell’area di rigore avversaria. Il giocatore ha le qualità per trovare la via della porta così, come in casa Sassuolo, in assenza di Berardi, puntiamo su Volpato che dovrebbe prendere appunto il posto di Mimmo. Giovane, fresco, con voglia di mettersi in mostra. La sua quota per una conclusione dentro i pali è stuzzicante.

Quindi: Sebastiano Esposito marcatore plus, Folorunsho over 0,5 tiri in porta plus e Volpato over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,05 volte la posta.

Cagliari-Sassuolo, la doppia ammoniti

Due ammonizioni in sei partite per Gabriele Zappa che, a occhio, avrà il compito più difficile nel pomeriggio di giovedì, vale a dire quello di arginare Laurienté del Sassuolo. Uno che quando ti punta molto spesso ti salta. Lui in ogni caso ha dimostrato di mettere in campo sempre la voglia giusta e non tira mai indietro la gamba. Il terzo giallo è nell’aria.

In casa Sassuolo occhio a Vranckx, che avrà il compito di seguire quelli che saranno gli inserimenti di Folorunsho. E magari qualche volta potrebbe essere in ritardo.

Ricapitolando: Zappa ammonito plus e Vranckx ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 20,85 volte la posta.