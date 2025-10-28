Pronostico Pescara-Avellino: ritorno al gol ma non alla vittoria

Pescara-Avellino è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Pescara non vince dal 21 settembre; l’Avellino dal 27 settembre. Un mese e oltre, per entrambe, senza sorrisi e senza gioie. Ma se la classifica dell’Avellino è comunque positiva, perché prima i campani erano riusciti in ogni caso a mettersi un poco di affermazioni alle spalle, quella del Pescara adesso si è leggermente complicata. E servirebbe una bella sterzata per stare sereni. O per tornare in serenità.

Da tre partite i campani non riescono a segnare in campionato. E anche se probabilmente nel match di questa sera ci sarà un ritorno almeno alla gioia – il Pescara con 17 gol subiti è la peggiore difesa del campionato – questo non vorrà dire tornare alla vittoria. Almeno in casa, gli abruzzesi, riescono in qualche modo a portare via un risultato positivi – ovviamente annoveriamo anche le X in tutto questo – ed è per tale motivo che pensare ad un’affermazione esterna ci pare complicato.

Nel turno nel mezzo della settimana, inoltre, molte squadre arrivano stanche perché non abituate a giocare con questa regolarità. Ecco che si aprono oggettivamente le porte a quello che potrebbe essere un pareggio, con gol ovviamente. Perché se vi abbiamo parlato della difesa del Pescara non possiamo non menzionare anche quella dell’Avellino, che di reti ne ha prese 15.

Come vedere Pescara-Avellino in diretta tv e in streaming

La sfida Pescara-Avellino, in programma martedì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

La cosa certa, vedendo i numeri delle due squadre, e soprattutto pensando ad un Avellino in gol dopo tre giornate, è che entrambe troveranno di nuovo la via della rete. In tutto questo occhio al pareggio. Complicata la vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Pescara-Avellino

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza; Meazzi; Di Nardo.

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palumbo, Sounas, Milani; Lescano, Crespi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1