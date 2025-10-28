Pronostico Colonia-Bayern Monaco: Kompany vuole tutti i record

Colonia-Bayern Monaco è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla

L’ultima squadra capace di vincere 13 partite di fila all’inizio di stagione è stato il Milan di Fabio Capello nel 1992-1993. Adesso il record è stato centrato dal Bayern Monaco di Kompany che vuole distruggerlo, in una partita da dentro o fuori, contro il Colonia in Coppa di Germania.

Eppure la rosa dei bavaresi appare corta rispetto a quella dello scorso anno. Sì, ci sono stati degli innesti, ma molti sono andati via. Ma se lì davanti ha Kane – 20 gol in 13 gare, numeri straordinari – allora diventa davvero tutto più semplice e tutto più facile. Ci sono realmente pochi dubbi sul finale di questo match. Evidente che è così. Il Bayern Monaco vuole vincere tutto in Germania – è primo in classifica in campionato come potete immaginare – e non vuole in nessun modo uscire presto dalla Coppa di Germania. “Calmi e lavoriamo” ha detto il tecnico, fresco di rinnovo contrattuale, nelle ultime ore.

Vuole dire che non si accontenta, che non si vuole fermare, non ha intenzione di mettere il freno a un dominio tecnico, fisico e tattico che taglia le gambe alle altre squadre. Insomma, Bayern vincente ancora.

Come vedere Colonia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Colonia-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:45. Le partite di Coppa di Germania in Italia non hanno nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.22 su Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Il pronostico

Negli ultimi cinque incroci il Colonia ha segnato solamente due gol contro il Bayern Monaco. Ma un poco dietro – in generale i bavaresi non è che abbiano fatto benissimo – qualcosa gli ospiti potrebbero concedere. In ogni caso il match regalerà oltre che la vittoria esterna anche una gara con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco

COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Ozkacar, Martel, Heintz; Lund, Huseinbasic, Johannesson, Sebulonsen; El Mala, Kaminski; Bulter.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Bischof, Kim, Upamecano, Boey; Goretzka, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4