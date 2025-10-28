Pronostici Coppa di Germania 28 ottobre, occhio alle sorprese: la quota merita

Coppa di Germania, non solo Eintracht-Dortmund: nel day 1 del secondo turno scende in campo pure il Lipsia, seconda forza della Bundesliga.

In una settimana senza competizioni internazionali in Germania i riflettori sono puntati sulla coppa nazionale. Tra i club che prenderanno parte al secondo turno c’è pure il Lipsia, attualmente seconda forza della Bundesliga. I Roten Bullen, senza Europa di mezzo, al momento sembrano gli unici a poter insidiare – si fa per dire – l’irresistibile Bayern Monaco.

Dalla pesantissima sconfitta (6-0) patita all’esordio contro i bavaresi, gli uomini di Ole Werner non hanno più perso: sei vittorie e un pareggio nelle successive sette giornate, bottino che per ora vale il secondo posto dietro ai campioni di Germania in carica. Nel weekend il Lipsia ha dato un’ulteriore prova di forza, seppellendo di gol l’Augsburg (0-6) e volando a quota 19 punti, cinque in meno del Bayern. In coppa, nel frattempo, li attende l’Energie Cottbus, squadra che oggi milita nella terza serie del sistema calcistico tedesco e che ha vissuto i momenti migliori quando ancora esistevano le due Germanie, prima dell’unificazione. Il divario con il Lipsia è ovviamente enorme ma i biancorossi stanno vivendo uno straordinario momento di forma in 3.Liga – sono primi in classifica e vengono da sei vittorie di fila – e non è da escludere che riescano a segnare almeno il gol della bandiera in quella che si configura come una potenziale goleada.

Le previsioni sulle altre partite

Nella Coppa di Germania le sorprese non mancano quasi mai, resta da capire qual è la squadra di Bundesliga che a questo giro verrà eliminata da un club che milita in una categoria inferiore. Alla luce del momento non esaltante che sta attraversando il Wolfsburg – i biancoverdi sono tornati a vincere nello scorso fine settimana dopo quattro sconfitte di fila – è da prendere in considerazione un possibile risultato positivo del Kiel, formazione di Zweite Liga retrocessa dalla Bundesliga nella passata stagione.

L’Hoffenheim invece è leggermente favorito nello scontro tra squadre di massima serie con il St. Pauli: non se la passano bene i marroni di Amburgo, che arrivano a quest’appuntamento con cinque sconfitte consecutive sul groppone, parziale in cui hanno segnato un solo gol. Si preannunciano movimentate, infine, le gare tra Heidenheim e Amburgo, tra Hertha Berlino ed Elversberg e tra Borussia Monchengladbach e Karlsruhe. I Fohlen, fanalino di coda della Bundesliga, vanno a caccia di un successo convicente e rigenerante in vista del prossimo impegno di campionato: la casella delle vittorie è ancora vuota.

Coppa di Germania: possibili vincenti

Kiel o pareggio (in Wolfsburg-Kiel)

Lipsia (in Energie Cottbus-Lipsia)

Hoffenheim o pareggio (in St. Pauli-Hoffenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Amburgo

Energie Cottbus-Lipsia

Coppa di Germania: le partite da almeno un gol per squadra

Hertha Berlino-Elversberg

Borussia Monchengladbach-Karlsruhe

Comparazione quote

Il segno “X2” in Wolfsburg-Kiel è quotato a 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Snai. Il segno “Gol” in Borussia Monchengladbach-Karlsruhe è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI