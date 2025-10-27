Pronostico Paris FC-Lione: la rinascita continua da una sfida inedita

Paris FC-Lione è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La rinascita del Lione – quarto in classifica con gli stessi punti del Marsiglia – continua in quella che è una sfida inedita. Sì, mai nel corso della storia il Paris FC ha affrontato l’attuale formazione allenata da Paulo Fonseca che, fortuna per lui, si avvicina anche alla fine della lunga squalifica che gli permette per il momento di andare in panchina solo in Europa League.

Crediamo che il portoghese non veda l’ora di tornare anche in campionato, ma se la sua squadra dovesse continuare a piazzare dei risultati importanti come quelli che stanno arrivando fino al momento, potrebbe anche ripensarci. Si scherza, ovviamente, la sua mano serve eccome e lo sappiamo tutti, e il momento è quello giusto per continuare a battere. E vincere.

Sì, perché il dislivello esistente tra queste due formazioni è evidente (nonostante l’infortunio di Fofana alla caviglia che lo costringerà all’intervento chirurgico) ma soprattutto lo stato di forma che il Paris FC sta attraversando è quantomeno rivedibile. Parliamo di una formazione che viene da due sconfitte di fila e che dopo un inizio di campionato sicuramente molto al di sopra delle aspettative per parliamo pur sempre di una squadra neo promossa, sta tornando ad essere una formazione “normale”, come le altre che devono per forza di cose salvarsi alla fine dell’anno.

Come vedere Paris FC-Lione in diretta tv e in streaming