Pronostico Paris FC-Lione: la rinascita continua da una sfida inedita

Paris FC-Lione è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La rinascita del Lione – quarto in classifica con gli stessi punti del Marsiglia – continua in quella che è una sfida inedita. Sì, mai nel corso della storia il Paris FC ha affrontato l’attuale formazione allenata da Paulo Fonseca che, fortuna per lui, si avvicina anche alla fine della lunga squalifica che gli permette per il momento di andare in panchina solo in Europa League.
Crediamo che il portoghese non veda l’ora di tornare anche in campionato, ma se la sua squadra dovesse continuare a piazzare dei risultati importanti come quelli che stanno arrivando fino al momento, potrebbe anche ripensarci. Si scherza, ovviamente, la sua mano serve eccome e lo sappiamo tutti, e il momento è quello giusto per continuare a battere. E vincere.
Sì, perché il dislivello esistente tra queste due formazioni è evidente (nonostante l’infortunio di Fofana alla caviglia che lo costringerà all’intervento chirurgico) ma soprattutto lo stato di forma che il Paris FC sta attraversando è quantomeno rivedibile. Parliamo di una formazione che viene da due sconfitte di fila e che dopo un inizio di campionato sicuramente molto al di sopra delle aspettative per parliamo pur sempre di una squadra neo promossa, sta tornando ad essere una formazione “normale”, come le altre che devono per forza di cose salvarsi alla fine dell’anno.
Come vedere Paris FC-Lione in diretta tv e in streaming
Paris FC-Lione è in programma mercoledì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.40 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
La quota altissima che vede il Lione protagonista ci permette di dire che non serve andare oltre. Sì, la vittoria esterna ci pare alla portata per la truppa dell’ex allenatore del Milan. Che non sbaglierà in questo momento che assomiglia al primo spartiacque cruciale della stagione.
Le probabili formazioni di Paris FC-Lione
PARIS FC (4-3-3): Nkambadio; Traore, Chergui, Mbow, De Smet; Lopez, Lees-Melou, Marchetti; Kebbai, Krasso, Simon.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tessmann; Sulc, Tolisso, Moreira; Karabec.