Pronostico Nantes-Monaco: cambia il risultati degli ultimi 3 incontri

Nantes-Monaco è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Sesto posto con 17 punti in classifica ma solamente due in meno della seconda della classe. Insomma, il Monaco è lì e vuole continuare a rimanere nelle parti di vertice. E, per farlo, sa benissimo di dover andare a vincere sul difficile campo del Nantes.
Analizzando il momento dei monegaschi – che si presentano a questo match forti di cinque risultati utili di fila – c’è da dire che il cambio dell’allenatore ha sicuramente dato i frutti sperati, almeno per ora. Per quanto riguarda il Nantes, invece, la vittoria dello scorso fine settimana contro il Paris FC in trasferta – anche decisamente inaspettata – ha permesso di mettere la parola fine alla casella delle mancate vittorie che mancava dallo scorso mese di agosto. In casa, però, sono passati quasi tutti: il Lille e il Psg e anche il Rennes è riuscito a fare punti. E stavolta, come potete leggere nel titolo, finirà in maniera diversa rispetto alle ultime volte.
E come? Beh, negli ultimi tre confronti che il Monaco ha giocato in casa del Nantes sono arrivati sempre dei pareggi con entrambe le formazioni a segno. Stavolta però, almeno nel finale, le cose andranno in maniera diversa.
Come vedere Nantes-Monaco in diretta tv e in streaming
Nantes-Monaco è in programma mercoledì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Se in ogni caso, e pure stavolta, sia il Nantes che il Monaco dovrebbero riuscire a trovare la via della rete, la vittoria dei monegaschi ci pare abbastanza scontata. In questo momento c’è decisamente una squadra più forte sotto tutti gli aspetti ed è quella ospite. Che si prenderà, di conseguenza, l’intero malloppo.
Le probabili formazioni di Nantes-Monaco
NANTES (4-3-3): Lopes; Amina, Awaziem, Tati, Leroux; Mwanga, Kwon, Tabiibou; Abline, Mostafa Mohamed, Guirassy.
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Salisu, Mawissa; Diatta, Golovin, Coulibaly, Outtara; Minamino, Fati; Balogun.