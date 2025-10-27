Pronostico Nantes-Monaco: cambia il risultati degli ultimi 3 incontri

Nantes-Monaco è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sesto posto con 17 punti in classifica ma solamente due in meno della seconda della classe. Insomma, il Monaco è lì e vuole continuare a rimanere nelle parti di vertice. E, per farlo, sa benissimo di dover andare a vincere sul difficile campo del Nantes.

Analizzando il momento dei monegaschi – che si presentano a questo match forti di cinque risultati utili di fila – c’è da dire che il cambio dell’allenatore ha sicuramente dato i frutti sperati, almeno per ora. Per quanto riguarda il Nantes, invece, la vittoria dello scorso fine settimana contro il Paris FC in trasferta – anche decisamente inaspettata – ha permesso di mettere la parola fine alla casella delle mancate vittorie che mancava dallo scorso mese di agosto. In casa, però, sono passati quasi tutti: il Lille e il Psg e anche il Rennes è riuscito a fare punti. E stavolta, come potete leggere nel titolo, finirà in maniera diversa rispetto alle ultime volte.

E come? Beh, negli ultimi tre confronti che il Monaco ha giocato in casa del Nantes sono arrivati sempre dei pareggi con entrambe le formazioni a segno. Stavolta però, almeno nel finale, le cose andranno in maniera diversa.

