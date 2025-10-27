Pronostico Lorient-PSG: i numeri non mentono mai

Lorient-Psg, il pronostico sulla sfida che vede in campo i parigini: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Otto punti conquistati nelle ultime quattro partite: non è ancora il Psg delle meraviglie che ha incantato nella seconda parte della stagione, ma la squadra di Luis Enrique è in crescita costante dopo aver recuperato pedine importante dall’infermeria. E – come si sa – soprattutto per le grandi squadra l’appetito vien mangiando.

Almeno sulla carta il confronto contro il Lorient non pone particolari pericoli ai Campioni d’Europa uscenti che affrontano un avversario pienamente invischiato nei bassifondi della classifica e con poche chances di riemergere. Servirebbe una vera e propria impresa agli uomini di Pantaloni per riuscire a far saltare il banco e trovare una vittoria che si configura allo stato attuale della situazione come una vera e propria impresa.

Con soli otto punti all’attivo, gli arancio-neri di Bretagna potrebbero essere chiamati a rivolgere la propria attenzione ad altri impegni per incamerare punti di vitale importanza. Troppo lo squilibrio tecnico-tattico tra le due squadre: il Psg parte nettamente favorito.

Come detto, il Psg non dovrebbe avere particolari problemi nello sbloccare prima e portare a casa poi una partita sostanzialmente in discesa. Interessante, in tal senso, la combo che vede la compagine di Luis Enrique portare a casa i tre punti in una sfida nella quale sono attesi dai due ai cinque gol complessivi. Opzione che i principali bookmakers, da Goldbet a Snai a Sisal, bancano a circa 1,63 volte la porta.

PROBABILI FORMAZIONI:

LORIENT (3-4-2-1): Meite, Talbi, Adjei, Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi, Makengo, Pagis, Bamba

PSG (4-3-3): Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaire Emery, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcol