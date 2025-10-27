Pronostico Genoa-Cremonese: la paura la fa finire così

Genoa-Cremonese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Adesso Vieira rischia grosso. Perché non importa come arrivano i risultati, alla fine contano solo quelli. Ma in che senso come arrivano? Andiamo a spiegare. Una settimana fa il Genoa ha pareggiato in casa contro il Parma sbagliando un calcio di rigore all’ultimo minuto. Nel weekend che invece ci siamo appena messi alle spalle i liguri hanno perso contro il Torino, subendo una rimonta, e nello spazio di qualche secondo sono andati incontro a Paleari, portiere dei granata, che ha parato qualcosa di impossibile.

Ecco, se questi due episodi fossero girati a favori del Genoa allora staremmo qui a parlare di un match tra due formazioni in forma. Perché la Cremonese è davvero in forma e questo status continua da inizio stagione. Con un poco di cattiveria in più, sabato sera, i lombardi si sarebbero presi i tre punti anche contro l’Atalanta. Il gol di Bresciani, arrivato subito dopo quello di Vardy, non diciamo che ha lasciato l’amaro in bocca (in generale la Cremonese non avrebbe meritato la vittoria) ma di certo un piccolo rimpianto.

Se da un lato quindi giocherà una formazione libera da ogni pensiero cattivo, e ci riferiamo a quella ospite, dall’altro ne scenderà in campo uno che di pensieri e anche negativi ne ha parecchi. Vieira rischia grosso, e anche un pareggio potrebbe costare carissimo al francese. Ma oltre quello, purtroppo per lui, non si andrà. In questo specifico momento la Cremonese (oltre ad essere anche fortunata, ma si sa, serve pure questo fattore per portare a casa risultati) vive uno stato di salute mentale che è in grado di fare la differenza.

Il pronostico

Sì, crediamo fortemente che questa possa essere la settimana dei pareggi. Pure in questo caso la X è il risultato maggiormente preventivabile. Qualora voleste giocare in doppia il consiglio anche per la quota, ma pure per quello che vi abbiamo raccontato prima, è a favore della Cremonese.

Le probabili formazioni di Genoa-Cremonese

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Floriani; Vardy, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1