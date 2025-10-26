Pronostico Torino-Genoa: il mal di gol regala tre punti

Torino-Genoa è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tre risultati utili nelle ultime quattro e, tra questi, anche la vittoria contro il Napoli. Lo possiamo dire: dopo un momento negativo, che sembrava anche potesse portare all’esonero, Marco Baroni si è preso il Torino. E non sembra avere molta voglia di mollarlo.

I granata stanno bene, soprattutto mentalmente, e lo hanno fatto vedere la scorsa settimana contro la truppa di Conte. Purgata all’inizio dall’ex Simeone – che segna solo gol pesantissimi – e costretta a girare a lungo a vuoto perché non è mai riuscita a trovare spazi. Certo, contro il Genoa l’atteggiamento sarà diverso, ma il mal di gol che affligge la squadra di Vieira è qualcosa di clamoroso. Ai liguri manca una punta forte: tutti quelli che hanno giostrato lì davanti in questa prima parte almeno per il momento non hanno dimostrato di essere all’altezza. E contro il Parma si è vista questa sterilità offensiva assai preoccupante: in vantaggio di un uomo per tutto il secondo tempo, i rossoblù in pratica non hanno creato nulla se non il calcio di rigore conquistato, e sbagliato, in pieno recupero.

Questo indizio, aggiunto alla prestazione enorme sotto l’aspetto difensivo del Toro contro i campioni d’Italia, è sicuramente importante. Davanti i granata – non solo il Cholito, ma anche tutti gli altri senza dimenticare i possibili inserimenti di Casadei – hanno delle buone individualità e delle buone trame. E dietro difendono con ordine. Evidente che tutto questo ci porta a dire una sola cosa. E ve la diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Il pronostico

Non è che ci aspettiamo chissà quale spettacolo da questa partita. Ci aspettiamo però un Toro concentrato e motivato pronto a mettere in difficoltà il Genoa. Sfida da vittoria interna, questa, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. E anche da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Torino-Genoa

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0