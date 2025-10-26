Pronostico Lazio-Juventus, emergenza quasi totale: quanti “assist” per Tudor

Lazio-Juventus è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con il primo turno infrasettimanale che incombe, la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus chiude, stavolta in anticipo, l’ottava giornata di Serie A. Igor Tudor, la cui panchina continua sinistramente a scricchiolare, ritrova la squadra che ha guidato per pochi mesi nella primavera del 2024, ereditandola proprio da Maurizio Sarri, attuale condottiero del club capitolino.

La Juventus arriva a Roma con l’urgenza di fare punti ma soprattutto di tornare a vincere. Dal rocambolesco 4-3 con l’Inter dello scorso 13 settembre i bianconeri sembrano essersi eclissati. Non hanno più vinto tra campionato e Champions League e dopo la sfilza di pareggi, cinque consecutivi, hanno iniziato ad incassare le prime sconfitte. Una settimana fa la disastrosa prestazione di Como, con i lariani che hanno avuto la meglio 2-0, mercoledì scorso invece il k.o. di misura a Madrid contro il Real. Nella capitale spagnola si è rivista una Juve determinata e coraggiosa, capace di contenere uno dei club più forti d’Europa, ma di fronte ad un ruolino del genere non ci si può ritenere soddisfatti per una dignitosa prestazione in casa dei Blancos, che è comunque una buona base di (ri)partenza.

È alle prese con numerosi problemi pure la Lazio: i biancocelesti hanno battuto solo Verona e Genoa, non due corazzate, e i due pareggi di fila con Torino (3-3) e Atalanta (0-0) non possono bastare. In classifica la squadra di Sarri è dodicesima, molto lontana da quell’Europa che i tifosi sognano di riconquistare dopo l’anno “sabbatico”. I numerosi infortuni non aiutano: l’allenatore biancoceleste dovrà fare i conti con l’emergenza anche nella sfida con la Juve, non avendo a disposizione i vari Pellegrini, Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri e Nuno Tavares. Dall’altro lato, Tudor non potrà contare sugli infortunati Cabal e Bremer, mentre Zhegrova e Miretti dovrebbero accomodarsi almeno in panchina. In attacco David la spunterà su Vlahovic.

Come vedere Lazio-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Juventus non è guarita ma il carattere mostrato a Madrid potrebbe infondere quella fiducia necessaria per riprendere a correre in campionato dopo la prima sconfitta. I bianconeri dovrebbero uscire con dei punti in tasca dall’Olimpico contro una Lazio incerottata e con gli uomini contati: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

La Lazio riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1