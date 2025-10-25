Pronostico Napoli-Inter: umori opposti nel big match del “Maradona”

Napoli-Inter è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Archiviato il turno di Champions League, per Napoli e Inter, le due grandi protagoniste della scorsa Serie A, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Si preannuncia un pomeriggio rovente al “Maradona”, teatro della partita più attesa dell’ottava giornata, per svariati motivi. Gli umori di azzurri e nerazzurri, infatti, ad oggi sono diametralmente opposti: i partenopei martedì scorso sono clamorosamente naufragati ad Eindhoven venendo travolti dal PSV addirittura con un punteggio tennistico, un terrificante 6-2 che non verrà dimenticato facilmente e che potrebbe aver aperto qualche crepa, a giudicare dalle parole sibilline di Antonio Conte a fine gara.

Una prestazione, quella del Napoli, in perfetta continuità con quella dello scorso weekend a Torino: in casa dei granata i campioni d’Italia in carica hanno rimediato la seconda sconfitta negli ultimi tre turni di campionato, castigati dal più classico dei gol dell’ex (1-0, Simeone). Momento, dunque, davvero complicato per Conte e i suoi uomini: i problemi, ormai da oltre un mese, sono evidenti ed il tecnico salentino non sembra riuscire a porvi rimedio perseverando con un modulo, il 4-1-4-1, che non garantisce quella solidità che è stata alla base dello trionfo dello scorso anno. Non è un caso che il Napoli abbia subito sempre almeno un gol dalla partita con la Fiorentina: la porta azzurra non rimane inviolata da sette match.

Sette successi consecutivi per l’Inter

In classifica Di Lorenzo e compagni sono stati raggiunti proprio dai nerazzurri a quota 15 punti, scivolando al terzo posto e vedendosi sorpassare dal Milan di Max Allegri.

Si respira un’altra aria, invece, in casa Inter. Cristian Chivu, dopo i tentennamenti iniziali, si è scrollato di dosso le polemiche ed ha ricompattato un gruppo che sembra nuovamente in missione e che si è forse definitivamente messo alle spalle le delusioni della scorsa stagione. Dalla sconfitta con la Juventus l’Inter ha sempre vinto, inanellando un filotto di sette successi consecutivi tra campionato e coppe. Chivu, tra le altre cose, ha trovato linfa vitale dai volti nuovi (Akanji, Pio Esposito e Bonny) che stanno dando l’impressione di essersi inseriti alla perfezione nei meccanismi. In settimana i nerazzurri hanno demolito i belgi dell’Union Saint-Gilloise in Champions League (0-4): oltre ai tre senatori Lautaro Martinez, Dumfries e Calhanoglu, è andato di nuovo a segno il baby Esposito, sempre più a suo agio e sicuro dei propri mezzi nonostante la giovane età.

Rispetto alla gara di Bruxelles, Chivu cambierà parecchio: davanti l’allenatore rumeno, costretto a fare ancora a meno di Thuram, riproporrà la coppia Bonny-Lautaro, mentre tornano dal 1′ Akanji, Acerbi, Dimarco e Barella. Nel Napoli Conte non farà rivoluzioni: la speranza del tecnico azzurro è recuperare due pedine fondamentali come McTominay e Hojlund.

Come vedere Napoli-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “X Primo tempo” è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli, nel momento più difficile dell’era Conte, si affida al fattore “Maradona” per voltare pagina: in casa gli azzurri non perdono dalla sconfitta contro Lazio dell’8 dicembre 2024. La voglia di riscatto dei partenopei dopo la brutta figura di Eindhoven sarà determinante ma chi ci arriva meglio è indubbiamente l’Inter che, oltre ad essere reduce da due clean sheet, sta segnando con straordinaria frequenza: tra Champions League e campionato i nerazzurri hanno realizzato la bellezza di 27 gol. Il primo tempo, tuttavia, potrebbe rivelarsi una vera e propria partita a scacchi: anche la stanchezza per l’impegno di coppa influirà certamente. Entrambe, in ogni caso, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Occhio al quarto 1-1 di fila, visto che negli ultimi tre precedenti in campionato questo risultato si è sempre verificato.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Napoli-Inter: chi vince? Napoli

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1