Pronostico Cremonese-Atalanta: derby insidioso per la Dea

Cremonese-Atalanta è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo l’ultimo turno di campionato l’Atalanta è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta. Gli orobici in Serie A non hanno mai perso: statistica importante e per nulla banale ma che tuttavia non basta all’allenatore nerazzurro Ivan Juric per essere soddisfatto di ciò che i suoi uomini hanno mostrato in queste prime giornate.

La Dea, infatti, ha fatto incetta di pareggi, ben cinque a fronte di due sole vittorie. Bottino scarno, che per il momento non permette a de Roon e compagni di tenere il passo delle prime quattro. L’Atalanta è ottava, a -4 dalla Roma quarta. Nonostante l’imbattibilità ed il terzo miglior attacco del torneo dietro a Inter e Napoli (è una delle poche squadre ad aver raggiunto la doppia cifra in termini di gol segnati). Una settimana fa però i bergamaschi non sono riusciti a sfondare il muro della Lazio (0-0), facendo registrare il terzo nulla di fatto consecutivo in campionato. Un altro pareggio è arrivato mercoledì scorso in Champions League: malgrado i 22 tiri totali ed una percentuale elevata di gol attesi (2,59 xG), la Dea si è dovuta accontentare del secondo 0-0 di fila contro il non irresistibile Slavia Praga.

Juric si augura che i suoi si sblocchino nel derby con la Cremonese, altra squadra che sembra ormai abbonata ai pareggi. I grigiorossi ne hanno collezionati quattro negli ultimi cinque turni: escludendo la sconfitta con l’Inter a San Siro (4-1), nelle partite della squadra di Davide Nicola si segna con il contagocce. Nel posticipo di lunedì scorso la Cremonese si è divisa la posta in palio con l’Udinese (1-1), risultato che è comunque servito per muovere una classifica – i grigiorossi sono decimi – che continua a sorridere alla neopromossa.

Nicola dovrebbe recuperare Audero: restano out solo Collocolo e Moumbagna. In attacco il ballottaggio è tra Bonazzoli e Sanabria, confermato invece Vardy, tra i migliori con l’Udinese. Juric, dall’altro lato, continuerà con il turnover dopo la gara di coppa: indisponibili Kolasinac, Scalvini e Bakker.

Come vedere Cremonese-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cremonese-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Dea è rimasta imbattuta negli ultimi due derby regionali con la Cremonese: nella stagione 2022-23 finì 1-1 a Bergamo e 1-3 a Cremona. La Dea è favorita anche stavolta ma le insidie non mancano. I grigiorossi sono solidi e organizzati tatticamente – hanno perso solo una volta in campionato, mai davanti al proprio pubblico – e, grazie all’ottima classifica, potranno scendere in campo spensierati e senza troppi assilli. Insomma, almeno un gol la squadra di Nicola dovrebbe riuscire a segnarlo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zalewski; De Ketelaere; Krstovic, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2