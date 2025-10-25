Pronostico Bournemouth-Nottingham Forest: anche in Premier impatto sicuro

Bournemouth-Nottingham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo impatto di Dyche sulla panchina del Nottingham c’è stato nel corso della settimana: la squadra inglese, impegnata in casa in Europa contro il Porto, ha vinto due a zero fermando l’imbattibilità di Farioli, il tecnico italiano che sta dominando in Patria.

Non era un impegno facile per il Nottingham, soprattutto per quelli che erano stati i risultati d’avvicinamento a questa sfida che, inoltre, avevano portato pure all’allontanamento di Postecoglou. Si era parlato anche di un possibile interesse per Roberto Mancini, ma poi è stato un chiamato un allenatore che aveva fatto bene negli anni scorsi. E la mossa, almeno al primo impatto, sembra essere stata davvero azzeccata.

Sono sei, invece, i risultati utili di fila del Bournemouth: tra vittorie a pareggi – tre e tre – i rossoneri di casa sognano il colpaccio che, nella peggiore delle ipotesi, li farebbe rimanere al quarto posto in classifica. Complicato, il Nottingham in generale ha una buona squadra con degli uomini importanti che, se messi nelle condizioni di fare bene possono dare delle soddisfazioni. E come detto l’impatto del nuovo tecnico è stato immediatamente positivo. E su questa scia, gli ospiti, possono sicuramente portare a casa un risultato positivo.

Il pronostico

La questione pareggio – uscito tre volte negli ultimi cinque scontri diretti – è quella che ci piace di più. Dentro una gara, comunque, da almeno un gol per squadra (6 volte nelle ultime 8). Il Nottingham ha le carte in regola per riuscire a tornare indenne da questa trasferta.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Nottingham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi.

NOTTINGHAM (5-3-2): Sels; Savona, Murillo, Morato, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare, Luiz; Gibbs-White, Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1