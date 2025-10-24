Pronostico Monaco-Tolosa: primo sorriso per il nuovo tecnico

Monaco-Tolosa è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Fino al momento la cura Pocognoli, dentro al Monaco, non ha sortito l’effetto sperato. Sì, non sono arrivate delle sconfitte, e anche in Champions League il pareggio contro il Tottenham è servito a muovere la classifica, ma la classica scossa no, quella non c’è stata. Ma è arrivato il momento.
Il Monaco, contro un Tolosa in forma – due vittorie nelle ultime due partite e un momento negativo messo alle spalle – il lusso di non vincere, per svariati motivi, non se lo può prendere. Il principale, ovvio, è relativo alla classifica della Ligue 1: adesso i monegaschi, che hanno un rosa di assoluto spessore per il campionato francese, sarebbero fuori da ogni competizione europea. E sì, ovviamente c’è anche il tempo per recuperare, ma è meglio farlo subito e allontanare anche un Tolosa che adesso è distante solamente un punto.
C’è anche un dato statistico, relativo ai confronti tra queste due formazioni, che ci spinge a dire come il Monaco sia favorito: negli ultimi quattro incroci per tre volte la formazione che nella serata di sabato giocherà in casa è riuscita ad avere la meglio. Un ruolino importante propedeutico ad una vittoria altrettanto importante.
Come vedere Monaco-Tolosa in diretta tv e in streaming
Monaco-Tolosa è in programma sabato alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
La vittoria del Monaco è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica.
Il pronostico
Le vittorie arrivate dal Monaco contro il Tolosa sono quasi tutte arrivate con entrambe a segno. Dopo la prova difensiva contro il Tottenham, è difficile pensare ad un Tolosa che segna. Ma in ogni caso, l’affermazione dei padroni di casa, che ha una quota molto alta, basta e avanza per non andare alla ricerca di altre soluzioni.
Le probabili formazioni di Monaco-Tolosa
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrere, Salisu, Caio Henrique; Diatta, Teze, Coulibaly, Outtara; Akliouche, Fati; Balogun.
TOLOSA (3-4-3): Restes; Sidibe, Creswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, Francis, Methalie; Magri, Emersonn, Gboho.