Pronostico Monaco-Tolosa: primo sorriso per il nuovo tecnico

Monaco-Tolosa è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Fino al momento la cura Pocognoli, dentro al Monaco, non ha sortito l’effetto sperato. Sì, non sono arrivate delle sconfitte, e anche in Champions League il pareggio contro il Tottenham è servito a muovere la classifica, ma la classica scossa no, quella non c’è stata. Ma è arrivato il momento.

Il Monaco, contro un Tolosa in forma – due vittorie nelle ultime due partite e un momento negativo messo alle spalle – il lusso di non vincere, per svariati motivi, non se lo può prendere. Il principale, ovvio, è relativo alla classifica della Ligue 1: adesso i monegaschi, che hanno un rosa di assoluto spessore per il campionato francese, sarebbero fuori da ogni competizione europea. E sì, ovviamente c’è anche il tempo per recuperare, ma è meglio farlo subito e allontanare anche un Tolosa che adesso è distante solamente un punto.

C’è anche un dato statistico, relativo ai confronti tra queste due formazioni, che ci spinge a dire come il Monaco sia favorito: negli ultimi quattro incroci per tre volte la formazione che nella serata di sabato giocherà in casa è riuscita ad avere la meglio. Un ruolino importante propedeutico ad una vittoria altrettanto importante.