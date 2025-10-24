Pronostico Milan-Pisa: Allegri può consolidare la vetta

Milan-Pisa è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma – sconfitte rispettivamente da Torino e Inter – di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso. Che i rossoneri sarebbero stati una credibilissima outsider per il titolo, non dovendo far fronte ad impegni europei, lo si era in qualche modo intuito ma non era affatto scontata una partenza del genere. Men che meno dopo la sconfitta all’esordio con la Cremonese neopromossa. Da quella partita il Diavolo le ha vinte quasi tutte, ad eccezione del pareggio a reti bianche dell’Allianz Stadium con la Juventus. Allegri e i suoi uomini hanno superato indenni prove importanti, come la sfida con i campioni in carica del Napoli, battuti 2-1 a San Siro, o quella con la Viola dell’ex Pioli, che celava parecchie insidie, soprattutto alla luce dei numerosi assenti. Nonostante una prestazione non esaltante, i rossoneri, decimati dagli infortuni, l’hanno spuntata in rimonta sui gigliati grazie ad una doppietta del ritrovato Leao (2-1). Il portoghese l’ha decisa nei minuti finali trasformando un rigore molto dubbio che ha fatto e che farà discutere.

Milan, l’emergenza continua

Sulla strada del Diavolo c’è un’altra toscana: si tratta del neopromosso Pisa, unica squadra ancora a digiuno di vittorie – insieme a Fiorentina, Genoa e Verona – e ultimo in classifica, in coabitazione con i rossoblù e i cugini viola. I nerazzurri hanno fatto qualche piccolo passo in avanti grazie ai due pareggi casalinghi con Fiorentina e Verona (0-0) ma è troppo poco per pensare di potersi allontanare dalla zona retrocessione.

Alberto Gilardino, la cui posizione non è più così salda, deve trovare al più presto un modo per rivitalizzare un attacco che ha prodotto a malapena tre gol. L’organizzazione tattica, insomma, non può bastare. Il tecnico nerazzurro a San Siro ritrova Touré, di rientro dopo la squalifica. Sulla trequarti, invece, dovrà scegliere uno tra Tramoni e Cuadrado. Nel Milan l’emergenza non è terminata: restano indisponibili Rabiot, Pulisic, Estupinan e Loftus-Cheek. Allegri potrebbe però recuperare Nkunku.

Come vedere Milan-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Pisa è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Pisa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nonostante sia ancora incerottato, il Milan ha la qualità necessaria per scardinare la difesa del Pisa che, come la Fiorentina, a San Siro farà una partita difensiva, cercando di chiudere ogni spazio agli uomini di Allegri. Sembrano esserci i presupposti affinché si verifichi un clean sheet rossonero: il Diavolo non tiene la porta inviolata davanti al proprio pubblico dallo scorso 13 settembre.

Le probabili formazioni di Milan-Pisa

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0