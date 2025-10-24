Pronostico Lens-Marsiglia: inizia il declino?

Lens-Marsiglia è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dopo cinque vittorie di fila, il Marsiglia di De Zerbi ha perso in Portogallo contro lo Sporting in Champions League. Sì, è vero che il match è stato indirizzato dall’espulsione di Emerson Palmieri quando i francesi erano avanti, ma rimane comunque complicato pensare che questa squadra le possa davvero vincere tutte.

Il primo posto in classifica, quindi, potrebbe essere perso nella serata di sabato. Perché il Psg – impegnato nel pomeriggio, quasi sicuramente vincerà la propria partita e metterà pressione – ma è anche il Lens, una squadra che ha avuto un avvio di stagione importante, è una squadra molto ostica da affrontare.

Tanto importante che i punti di distacco tra queste due formazioni sono solamente due: e, dopo la prima giornata con sconfitta contro il Lione, i giallorossi hanno piazzato tre vittorie di fila – segnando almeno due gol – e dimostrando di avere caratteristiche importanti per riuscire a mantenere un buon ritmo fino alla fine. Ecco, l’impegno è davvero complicato, e anche i precedenti – molto altalenanti – ci indicano come il Marsiglia avrà una serata non semplice da gestire. La certezza? Ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.

Come vedere Lens-Marsiglia in diretta tv e in streaming