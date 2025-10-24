Pronostico Lens-Marsiglia: inizia il declino?

Lens-Marsiglia è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Dopo cinque vittorie di fila, il Marsiglia di De Zerbi ha perso in Portogallo contro lo Sporting in Champions League. Sì, è vero che il match è stato indirizzato dall’espulsione di Emerson Palmieri quando i francesi erano avanti, ma rimane comunque complicato pensare che questa squadra le possa davvero vincere tutte.
Il primo posto in classifica, quindi, potrebbe essere perso nella serata di sabato. Perché il Psg – impegnato nel pomeriggio, quasi sicuramente vincerà la propria partita e metterà pressione – ma è anche il Lens, una squadra che ha avuto un avvio di stagione importante, è una squadra molto ostica da affrontare.
Tanto importante che i punti di distacco tra queste due formazioni sono solamente due: e, dopo la prima giornata con sconfitta contro il Lione, i giallorossi hanno piazzato tre vittorie di fila – segnando almeno due gol – e dimostrando di avere caratteristiche importanti per riuscire a mantenere un buon ritmo fino alla fine. Ecco, l’impegno è davvero complicato, e anche i precedenti – molto altalenanti – ci indicano come il Marsiglia avrà una serata non semplice da gestire. La certezza? Ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.
Come vedere Lens-Marsiglia in diretta tv e in streaming
Lens-Marsiglia è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Entrambe troveranno la via della rete: i numeri sia offensivi che difensivi delle due squadre – soprattutto quelli interni del Lens, sotto questo aspetto – ci indicano questo. E poi? Per il Marsiglia, anche per via dell’impegno molto complicato sotto l’aspetto fisico in Champions League, sarà complicato uscire con i tre punti. Altamente probabile un pareggio.
Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia
LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Guilavogui; Edouard.
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.