Pronostico Lens-Marsiglia: inizia il declino?

di

Lens-Marsiglia è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dopo cinque vittorie di fila, il Marsiglia di De Zerbi ha perso in Portogallo contro lo Sporting in Champions League. Sì, è vero che il match è stato indirizzato dall’espulsione di Emerson Palmieri quando i francesi erano avanti, ma rimane comunque complicato pensare che questa squadra le possa davvero vincere tutte.

Pronostico Lens-Marsiglia
Pronostico Lens-Marsiglia: inizia il declino? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il primo posto in classifica, quindi, potrebbe essere perso nella serata di sabato. Perché il Psg – impegnato nel pomeriggio, quasi sicuramente vincerà la propria partita e metterà pressione – ma è anche il Lens, una squadra che ha avuto un avvio di stagione importante, è una squadra molto ostica da affrontare.

Tanto importante che i punti di distacco tra queste due formazioni sono solamente due: e, dopo la prima giornata con sconfitta contro il Lione, i giallorossi hanno piazzato tre vittorie di fila – segnando almeno due gol – e dimostrando di avere caratteristiche importanti per riuscire a mantenere un buon ritmo fino alla fine. Ecco, l’impegno è davvero complicato, e anche i precedenti – molto altalenanti – ci indicano come il Marsiglia avrà una serata non semplice da gestire. La certezza? Ce l’abbiamo, e ve la diciamo sotto.

Come vedere Lens-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Come vedere Lens-Marsiglia
Come vedere Lens-Marsiglia in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lens-Marsiglia è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica.

Il pronostico

Entrambe troveranno la via della rete: i numeri sia offensivi che difensivi delle due squadre – soprattutto quelli interni del Lens, sotto questo aspetto – ci indicano questo. E poi? Per il Marsiglia, anche per via dell’impegno molto complicato sotto l’aspetto fisico in Champions League, sarà complicato uscire con i tre punti. Altamente probabile un pareggio.

Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Guilavogui; Edouard.
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
