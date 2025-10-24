Pronostico Catanzaro-Palermo: finisce come l’anno scorso

Catanzaro-Palermo è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Per come è andata la partita contro il Modena – pareggiata con un’autorete, inoltre – il Palermo avrebbe meritato di più. La squadra di Pippo Inzaghi rimane, comunque, la candidata maggiore e quella più affidabile, anche per via di un allenatore che sa come si vince la Serie B, a prendersi la promozione diretta.

Dire che il Catanzaro non ha iniziato bene la stagione, inoltre, è dire poco. Dopo aver fatto i playoff lo scorso anno (sì, la classifica è cortissima e c’è tutto il tempo per recuperare), i calabresi con Aquilani non hanno mai preso il vero decollo. Le due sconfitte di fila contro Monza e Padova, in casa l’ultima, hanno messo a rischio anche la panchina dell’allenatore: non c’è stato, per essere onesti, un vero e proprio segnale di un possibile cambiamento, ma un’altra sconfitta i bulloni li allenterebbe e anche di molto. Ora, la scorsa stagione, questa sfida, è stata vinta sia all’andata che al ritorno dalla squadra in trasferta. E crediamo possa succedere così nuovamente. Il motivo?

Beh, vedendo la forza delle due squadre, il momento che vivono (e a Catanzaro la tensione è altissima) e il fatto che il Palermo fino al momento non ha mai perso – tre vittorie e un pareggio in trasferta – ci spinge a dire questo.

Come vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Palermo, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica e 1.90 su Snai.

Il pronostico

Palermo vincente. Senza dubbio. La squadra di Inzaghi è in forma, sta bene, lavora con tranquillità e la forza mentale – e la personalità – di andare a imporsi su un campo complicato. Per il Catanzaro sarebbe ottimo uscire fuori con un pareggio. Ma per i punti se ne riparlerà la prossima settimana. Con Aquilani o meno si vedrà.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Oudin, Cisse; Iemmello.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2