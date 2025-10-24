Pronostico Brest-Psg: ritorno in vetta per un paio d’ore

Brest-Psg è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

C’è la sensazione, dopo due pareggi di fila in campionato, che il Psg si voglia dedicare totalmente alla vittoria della Champions League. Ma è evidente che una squadra come quella parigina non possa fare a meno di vincere, di nuovo, anche il campionato.

Se in Patria si fa un po’ fatica, in Europa, invece, e la dimostrazione è arrivata nel match contro il Leverkusen in trasferta, si vola davvero. Rientrato anche Dembele, dopo un po’ di tempo fuori per infortunio, il pallone d’oro nel match di sabato pomeriggio potrebbe anche avere una maglia da titolare. Ora, pensare che il Psg possa pareggiare (o perdere) la terza partita di fila in Francia è qualcosa che non sta né in cielo e né in terra. Ed è evidente che questa squadra debba riprendere il cammino anche per non perdere terreno da un Marsiglia che attraversa un ottimo momento di forma nonostante la sconfitta in Champions League.

Il Brest, comunque, una formazione che al momento naviga serena a metà classifica, potrebbe anche riuscire a segnare almeno un gol: i problemi difensivi, se così vogliamo chiamarli, del Psg, sono evidente e sono sotto gli occhi di tutti.

Come vedere Brest-Psg in diretta tv e in streaming

Brest-Psg è in programma sabato alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci pare ovviamente scontata la vittoria del Psg per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida che i parigini – dentro un match sicuro da almeno tre reti complessive – porteranno a casa.

Le probabili formazioni di Brest-Psg

BREST (4-2-3-1): Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Dina Embibe; Ajorque.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Doue; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3