Pronostici Serie B 25 ottobre ore 15:00: scossa immediata dopo il cambio in panchina

Serie B, dopo aver cambiato guida tecnica la Sampdoria confida nel calore dei tifosi blucerchiati per voltare definitivamente pagina.

La sconfitta nel derby regionale con la Virtus Entella è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il cambio era nell’aria ma si è concretizzato soltanto dopo la brutta figura nella vicina Chiavari (3-1), con la Sampdoria che ha incassato il quinto k.o. stagionale. Via Massimo Donati, dentro il duo Gregucci-Foti: a loro il non semplice compito di risollevare le sorti della squadra blucerchiata, al momento confinata in zona retrocessione. Gregucci in conferenza stampa ha detto che la sfida con il Frosinone al “Ferraris” è paragonabile ad una “finalissima di Coppa del Mondo”.

C’è da aspettarsi una reazione, dunque, contro i ciociari a Marassi, dove la Samp ha ottenuto l’unico successo stagionale (4-1 con Pescara). Dal canto suo, anche il Frosinone cercherà di risollevare la testa dopo le due sconfitte di fila con Venezia e Monza che hanno riportato con i piedi per terra la truppa di Massimiliano Alvini, imbattuta in campionato fino al k.o. con i lagunari. Si profila un match vibrante, da almeno due gol complessivi, coi blucerchiati che molto probabilmente riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta.

Non gode di ottima salute neppure l’altra formazione ligure, lo Spezia, che in settimana aveva praticamente esonerato l’allenatore D’Angelo – sembrava fatta per l’arrivo di Guido Pagliuca – per poi tornare sui suoi passi e confermare l’ex tecnico del Pisa. Ancora a secco di vittorie ed ultimi in classifica da soli, gli Aquilotti non sembrano avere le carte in regola per espugnare il Partenio di Avellino: i Lupi irpini hanno appena perso il derby campano con la Juve Stabia tornando ad ingoiare un boccone amaro dopo quasi due mesi ma davanti ai propri tifosi sono ancora imbattuti ed è lì che hanno conquistato il grosso dei loro punti (7 su 12).

Le previsioni sulle altre partite

A Chiavari va in scena lo scontro tra neopromosse Virtus Entella-Pescara: la roboante vittoria sulla Sampdoria è stata una iniezione di fiducia importante per la squadra di Andrea Chiappella, allontanatasi dalla zona rossa.

L’Entella non si tirerà indietro neppure contro gli abruzzesi, che non riescono più a vincere (unica affermazione quella con l’Empoli all’Adriatico: i gol non dovrebbero mancare. Tra i match più interessanti del sabato pomeriggio c’è quello tra Monza e Reggiana, entrambe reduci da due vittorie di fila: ipotizziamo almeno un gol per parte al Brianteo. In Sudtirol-Cesena, infine, il numero delle reti complessive potrebbe essere inferiore a tre: i romagnoli, più avanti in classifica, tenteranno un altro colpaccio dopo quello di La Spezia ma gli altoatesini, che finora hanno battuto solo Sampdoria e Reggiana, sanno come mettere in difficoltà la squadra bianconera.

Serie B: possibili vincenti

Sampdoria o pareggio (in Sampdoria-Frosinone)

Avellino o pareggio (in Avellino-Spezia)

La partita da almeno due gol complessivi

Sampdoria-Frosinone

Virtus Entella-Pescara

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Monza-Reggiana

La partita da meno di tre gol complessivi

Avellino-Spezia

Sudtirol-Cesena

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Monza-Reggiana è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Avellino-Spezia è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

