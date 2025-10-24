Pronostici Napoli-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Napoli-Inter, ecco tutti i pronostici: dal marcatore ai possibili tiratori, le dritte che non ti aspetti

Tra i diversi temi che porterà in dote l’ottava giornata di Serie A, quello legato al big match che metterà uno contro l’altra il Napoli e l’Inter non può essere di certo eluso. Ferita dai sei schiaffi subiti contro il Psv, la compagine di Conte è chiamata a riscattare anche il brutto KO di Torino.

Momento di forma decisamente diverso per i nerazzurri che dopo un inizio balbettante hanno ingranato la marcia portandosi subito nelle posizioni di vertice. Nella sfida del ‘Maradona’ i partenopei non ritrovano neanche una pedina di nevralgica importanza: Rasmus Hojlund.

Nel contesto di una gara in cui dovrebbe essere l’Inter a fare la partita, fari puntati dunque su Lautaro Martinez. Del resto i meneghini – soprattutto quando portano avanti i loro quinti – hanno dimostrato di non temere affatto un eventuale uno contro uno perimetrale. Benché non ancora al top della forma, insomma, il capitano dell’Inter ha tutte le carte in regola per inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Pronostici Napoli-Inter: occhio ai tiratori e agli ammoniti

La produzione offensiva degli uomini di Chivu è comunque di tutto rispetto: i nerazzurri hanno diverse frecce al proprio arco con cui far male la retroguardia del Napoli. Chiedere per informazioni ad Hakan Calhanoglu, le cui 13 conclusioni complessive (di cui quattro indirizzate nello specchio della porta), rappresentano una base impossibile da non prendere in considerazione.

Continuando imperterriti a battere la voce tiratori, occhio ad una doppia quota clamorosamente alta: si tratta dell’Over 0,5 tiri in porta sia di McTominay che di De Bruyne i cui inserimenti rappresenteranno un autentico turning point delle velleità offensive dei padroni di casa. Il Napoli non può prescindere dalle loro giocate e la sensazione è che l’occasione sia nel complesso piuttosto intrigante.

Capitolo ammoniti. A provare a contenere le scorribande di Dumfries ci sarà Spinazzola. Un compito piuttosto arduo per l’ex Roma e Juve che soprattutto in fase di non possesso potrebbe concedere molto in termini di fisicità con il passare dei minuti. Una sua ammonizione non è affatto da escludere non tanto per una predisposizione al giallo quanto per i possibili sviluppi del match.

Per lo stesso motivo occhio anche a Mkhitaryan ammonito plus: con già due gialli all’attivo, l’armeno è uno dei calciatori più “indisciplinati” dello scacchiere di Inzaghi.

Lautaro Martinez marcatore plus; Calhanoglu, McTominay e De Bruyne Over 0,5 tiro in porta in plus si trovano a quota 16,44 su Goldbet.

La quota complessiva per Spinazzola e Mkhitaryan ammoniti plus è pari a 25,30 volte la posta.