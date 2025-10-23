Pronostico Werder Brema-Union Berlino: scatta (nei gol) l’operazione sorpasso

Werder Brema-Union Berlino è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si affrontano, nell’anticipo del campionato tedesco, le due squadre che hanno subito più gol di tutti: la bellezza di 16 il Werder Brema, due in meno l’Union Berlino.

L’obiettivo dei padroni di casa, in una sfida che si preannuncia per il motivo che vi abbiamo spiegato prima abbastanza scoppiettante, è quello di prendersi i tre punti con annesso soprasso in classifica. Sono due i risultati utili di fila del Werder – due pareggi – e c’è un poco di amarezza per come queste due X sono arrivate nel corso dei match giocati. La mancata gestione del vantaggio è stato un fattore, e sì, si deve migliorare sotto questo aspetto.

L’Union Berlino, in generale, in trasferta, è una squadra che fa bene. Ha vinto quattro delle ultime otto uscite – poi due pareggi e due sconfitte – ma il fatto che nelle ultime quattro siano arrivate due sconfitte è un piccolo campanello d’allarme del quale si deve tenere per forza considerazione. Ora, è evidente che questo match possa significare molto per i padroni di casa che con una vittoria piazzerebbero uno scatto clamoroso in classifica che permetterebbe di guardare con molto interesse al futuro della stagione. Crediamo possa andare in questo modo.

Come vedere Werder Brema-Union Berlino in diretta tv e streaming

Werder Brema-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.60 su Lottomatica e 1.57 su Snai. La vittoria del Werder Brema, invece, ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Per i numeri che vi abbiamo detto prima questa partita può solamente finire, quasi sicuramente, in due modi: con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. E anche la vittoria del Werder Brema ci sta, eccome.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Union Berlino

WERDER BREMA (4-2-3-1): Hein; Sugawara, Friedl, Piepere, Coulibaly; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Njnmah.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfled, Leite; Rothe, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ansah; Ilic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2