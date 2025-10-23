Pronostico Leeds-West Ham: non finisce come tutti credono

Leeds-West Ham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non finisce come tutti credono, e vale a dire con una vittoria del Leeds. Il West Ham, penultimo in classifica, non ha una rosa così scarsa per questo posto. Nemmeno l’arrivo di Espirito Santo ha dato la giusta scossa, fino al momento, ma è arrivato proprio il giorno per fare dei punti, e cercare di risalire la classifica.

Sono quattro i punti di distacco che gli ospiti hanno nei confronti del Leeds che, al momento, sarebbe anche fuori dalla zona retrocessione. Ma sappiamo benissimo che, a lungo andare, ci sono maggiori possibilità di una salvezza diretta per gli ospiti piuttosto che per i padroni di casa che sì, è vero, si sono anche rinforzati sul mercato, ma rimangono comunque una formazione con un solo obiettivo, quello della permanenza.

In questo contesto si può, quindi – anche per via delle due sconfitte di fila dei Whites – inserire il West Ham, alla ricerca più che della seconda gioia in campionato, vale a dire un’altra vittoria dopo quella contro il Nottingham arrivata il 31 agosto, di un poco di serenità e di un poco di fiducia. Anche un pareggio sarebbe un risultato importante. E siamo convinti che gli ospiti possano uscire da questo match con un risultato positivo.

Come vedere Leeds-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-West Ham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da X: perché il West Ham non si può permettere il lusso di perdere ancora, e perché il Leeds viene da due sconfittedi fila e ha come obiettivo quello di tornare a fare punti. Insomma, non finisce come tutti credono.

Le probabili formazioni di Leeds-West Ham

LEEDS (5-4-1): Darlow; Bogle, Rodon, Strujk, Gumdundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Carlert-Lewin, Okafor.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1