Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: a Selhurst Park non si passa

Crystal Palace-AEK Larnaca è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Crystal Palace ha debuttato con un successo nella fase a girone unico della Conference League. In Polonia, tre settimane fa, le Eagles hanno avuto la meglio 2-0 sulla Dinamo Kiev, costretta a giocare in campo neutro per le ben note vicende che stanno interessando l’Ucraina: con un gol per tempo (Munoz e Nketiah) i londinesi si sono presi i primi tre punti al termine di una gara mai realmente in discussione ed in cui l’unica nota stonata è stata l’espulsione di Borna Sosa ad un quarto d’ora dalla fine (l’ex giocatore del Torino sarà squalificato in questo turno).

Dalla vittoria di Lublino, tuttavia, gli uomini di Oliver Glasner hanno un po’ rallentato. Dopo la coppa il Crystal Palace ha incassato la prima sconfitta stagionale (2-1 in casa dell’Everton), dicendo addio alla lunga imbattibilità dopo ben 19 risultati utili, e sabato scorso ha strappato un prezioso punto nel match casalingo con il Bournemouth (3-3), riacciuffato in pieno recupero da uno scatenato Mateta, autore di una tripletta.

I tifosi sono tornati con i piedi per terra, anche se la classifica – ottavo posto a quota 13 punti – vede le Eagles subito a ridosso delle posizioni che contano. In attesa di sfidare l’Arsenal capolista nel prossimo fine settimana, Guéhi e compagni tenteranno di rimanere a punteggio pieno in Conference League: a Selhurst Park arrivano i ciprioti dell’AEK Larnaca, che all’esordio hanno lasciato tutti a bocca aperta travolgendo il più quotato AZ Alkmaar, annichilito 4-0 (tra i marcatori pure una vecchia conoscenza del calcio italiano, lo svedese Rohden). Momentaneamente quinto nel campionato di Cipro, a -5 dal Pafos, l’AEK ha segnato ben 15 reti nelle ultime cinque partite tra First Division e Conference.