Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: a Selhurst Park non si passa

di

Crystal Palace-AEK Larnaca è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Crystal Palace ha debuttato con un successo nella fase a girone unico della Conference League. In Polonia, tre settimane fa, le Eagles hanno avuto la meglio 2-0 sulla Dinamo Kiev, costretta a giocare in campo neutro per le ben note vicende che stanno interessando l’Ucraina: con un gol per tempo (Munoz e Nketiah) i londinesi si sono presi i primi tre punti al termine di una gara mai realmente in discussione ed in cui l’unica nota stonata è stata l’espulsione di Borna Sosa ad un quarto d’ora dalla fine (l’ex giocatore del Torino sarà squalificato in questo turno).

Nketiah del Crystal Palace
Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: a Selhurst Park non si passa (Ansa) – Ilveggente.it

Dalla vittoria di Lublino, tuttavia, gli uomini di Oliver Glasner hanno un po’ rallentato. Dopo la coppa il Crystal Palace ha incassato la prima sconfitta stagionale (2-1 in casa dell’Everton), dicendo addio alla lunga imbattibilità dopo ben 19 risultati utili, e sabato scorso ha strappato un prezioso punto nel match casalingo con il Bournemouth (3-3), riacciuffato in pieno recupero da uno scatenato Mateta, autore di una tripletta.

I tifosi sono tornati con i piedi per terra, anche se la classifica – ottavo posto a quota 13 punti – vede le Eagles subito a ridosso delle posizioni che contano. In attesa di sfidare l’Arsenal capolista nel prossimo fine settimana, Guéhi e compagni tenteranno di rimanere a punteggio pieno in Conference League: a Selhurst Park arrivano i ciprioti dell’AEK Larnaca, che all’esordio hanno lasciato tutti a bocca aperta travolgendo il più quotato AZ Alkmaar, annichilito 4-0 (tra i marcatori pure una vecchia conoscenza del calcio italiano, lo svedese Rohden). Momentaneamente quinto nel campionato di Cipro, a -5 dal Pafos, l’AEK ha segnato ben 15 reti nelle ultime cinque partite tra First Division e Conference.

Come vedere Crystal Palace-AEK Larnaca in diretta tv e in streaming

I giocatori dell'AEK festeggiano una vittoria
Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: a Selhurst Park non si passa (Ansa) – Ilveggente.it

La sfida Crystal Palace-AEK Larnaca è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Selhurst Park di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa e Conference League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol 3-4” è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Glasner ruoterà certamente qualche giocatore ma il Crystal Palace – imbattuto tra le mura amiche da febbraio – rimane comunque ampiamente favorito sui ciprioti, che non verranno sottovalutati dopo l’exploit con l’AZ Alkmaar. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-AEK Larnaca

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Guéhi; Esse, Lerma, Hughes, Mitchell; Kamada, Devenny; Nketiah.
AEK LARNACA (4-3-3): Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Gnali; Roberge, Gus Ledes, Pons; Rubio, Bajic, Chacon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
Gestione cookie