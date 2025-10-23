Pronostico Celta Vigo-Nizza: la quiete dopo la tempesta

Celta Vigo-Nizza è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La stagione del Celta Vigo è iniziata clamorosamente male. Giraldez, però, dopo un filotto di partite con sole sconfitte e nel quale, la sua squadra, non sembrava potesse avere la forza di rialzarsi, sta riuscendo nell’impresa di rimettere le cose a posto.
Sono tre i risultati utili di fila degli spagnoli, tra i quali c’è anche l’affermazione contro il PAOK appunto in Europa League che sembra aver dato una sterzata alla stagione. Poi, infatti, sono arrivati due pareggi contro Atletico Madrid e Real Sociedad, due match che in un altro momento sarebbero finiti tanto a poco. Ma i baschi stanno uscendo dal momento nerissimo, forti di una società che ha deciso di tenere duro sull’allenatore, e adesso la strada sembra essere in discesa.
Così in discesa che contro un Nizza che al momento non ha mai vinto in Europa League e che nelle ultime otto uscite stagionali ha vinto solamente due volte, non sembra ci siano possibilità di un risultato diverso da una vittoria in casa. Questo, inoltre, sarà il primo scontro diretto nella storia di queste due formazioni, con un finale abbastanza indirizzato.
Il pronostico
Il Celta Vigo ha sempre preso gol in questa stagione, anche nella vittoria contro il PAOK. Il Nizza davanti ha dei giocatori comunque di qualità che possono colpire. Quindi segneranno entrambe. Ma la vittoria sarà quasi sicuramente dei padroni di casa. La quiete dopo la tempesta.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Nizza
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starleft, Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Jutgla, Aspas; Iglesias.
NIZZA (3-4-3): Diuof; Mendy, Dante, Peprah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Boga, Cho, Diop.