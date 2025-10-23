Pronostici Conference League 23 ottobre ore 21:00: tre possibili vincenti

Conference League, tra le squadre che vorrebbero sfruttare la coppa per ritrovare fiducia c’è il Mainz: in Bundesliga i biancorossi sono in zona retrocessione.

Il doppio impegno, si sa, porta via tante energie. E questo può rappresentare un problema in particolar modo per quelle squadre che non sono abituate a giocare tre partite a settimana. A volte, però, la coppa può servire per ritrovare fiducia e riprendere slancio in vista del prossimo match di campionato.

È ciò che spera il Mainz, terzultimo nella classifica di Bundesliga dopo le prime sette giornate. I biancorossi, se vogliamo, stanno vivendo una situazione molto simile a quella della Fiorentina, che presto affronteranno in Conference League: nello scorso fine settimana hanno incassato la terza sconfitta di fila, arrendendosi al Leverkusen dopo un pirotecnico 4-3. La retroguardia della squadra di Bo Henriksen continua a fare acqua: per la seconda volta consecutiva ha incassato quattro gol ed è diventata la terza più perforata della Bundesliga.

In Conference League invece il Mainz aveva debuttato con una vittoria: nella prima giornata un rigore di Amiri era bastato per piegare i ciprioti dell’Omonia Nicosia (0-1). In Germania, adesso, arrivano i bosniaci dello Zrinjski Mostar, addirittura da primi in classifica grazie alla roboante vittoria ottenuta all’esordio contro il Lincoln Red Imps, strapazzato 5-0. Il livello dei gibilterrini, tuttavia, è molto basso: improbabile, dunque, che lo Zrinjski possa fare l’impresa in quel di Magonza, contro un Mainz che va disperatamente a caccia di una vittoria scacciacrisi. Non è da escludere, ad ogni modo, che i bosniaci riescano a segnare almeno una rete contro una squadra che sta faticando parecchio in fase di non possesso.

Le previsioni sulle altre partite

Il Lech Poznan all’esordio ha fatto la voce grossa annichilendo il Rapid Vienna con un 4-1 senza storia. Nella seconda giornata i polacchi hanno l’opportunità di rimanere a punteggio pieno, dovendo affrontare il modesto Lincoln Red Imps, già preso a pallate dallo Zrinjski Mostar. Stesso discorso per gli svizzeri del Losanna: dopo aver regolato senza problemi gli islandesi del Breidablik (3-0), dovrebbe arrivare un comodo successo a Malta contro gli Hamrun Spartans.

Deve farsi perdonare l’esordio flop l’AZ Alkmaar: gli olandesi, crollati a sorpresa a Cipro contro l’AEK Larnaca (4-0), sfrutteranno il fattore campo nel match con lo Slovan Bratislava. Da quella batosta, peraltro, l’AZ si è rialzato in fretta: in Eredivisie ne ha vinte due di fila e sabato scorso ha addirittura espugnato la Cruijff Arena di Amsterdam (0-2 in casa dell’Ajax).

Gli sloveni del Celje, imbattuti dallo scorso agosto, sognano il colpaccio in casa dello Shamrock Rovers in una gara da almeno un gol per parte. Da questo punto di vista non dovrebbe deludere neppure Samsunspor-Dinamo Kiev.

Conference League: possibili vincenti

Lech Poznan (in Lincoln Red Imps-Lech Poznan)

Losanna (in Hamrun Spartans-Losanna)

AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-Slovan Bratislava)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Mainz-Zrinjski Mostar

AZ Alkmaar-Slovan Bratislava

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Shamrock Rovers-Celje

Samsunspor-Dinamo Kiev

Comparazione quote

La vittoria dell’AZ Alkmaar è quotata a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Shamrock Rovers-Celje è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

