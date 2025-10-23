Pronostici Conference League 23 ottobre ore 18:45: secondo successo nel mirino

Conference League, lo Strasburgo non vuole fermarsi: gli alsaziani, terzi in Ligue 1, sognano la seconda vittoria consecutiva fuori dai confini nazionali.

Sono ben 15 le squadre a punteggio pieno nella classifica del maxigirone di Conference League dopo la prima giornata. Lo Strasburgo non ha toppato il match d’esordio, andando a vincere 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava, avversario temibile in quanto più abituato ai palcoscenici europei rispetto al club alsaziano, tornato a giocare una competizione europea a distanza di vent’anni dall’ultima volta.

La vittoria in coppa è in realtà la ciliegina sulla torta per la formazione guidata da Liam Rosenior, che nei primi due mesi della stagione 2025-26 è andata già ben oltre le aspettative: in Ligue 1, infatti, lo Strasburgo è addirittura terzo, dietro a Marsiglia e PSG. Nello scorso weekend ha tenuto testa proprio ai campioni d’Europa, pareggiando 3-3 al Parco dei Principi (ad inizio ripresa era in vantaggio 3-1). Con uno stato di forma del genere, i polacchi dello Jagiellonia non possono fare paura: nella prima giornata il club di Bialystok ha avuto la meglio sui maltesi dell’Hamrun Spartans (1-0) ma senza brillare particolarmente contro un avversario ampiamente alla portata.

Esordio europeo da dimenticare, invece, per l’AEK Atene: la squadra in cui militano diverse vecchie conoscenze della nostra Serie A (Strakosha, Brignoli, Pereyra, Marin, Joao Mario e Jovic) è stata surclassata in Slovenia dall’ambizioso ed organizzatissimo Celje (3-1). I gialloneri cercheranno di voltare pagina con l’Aberdeen: anche gli scozzesi, battuti 3-2 dallo Shakhtar Donetsk nella prima partita, sono fermi a quota zero punti. Le emozioni non dovrebbero mancare: l’AEK nelle ultime uscite non è quasi mai riuscito a tenere la porta inviolata e dovrà fare attenzione ai britannici, che in patria si sono rilanciati grazie al doppio successo contro Dundee e St Mirren.

Le previsioni sulle altre partite

Primo in classifica nel campionato ceco e a punteggio pieno in Conference League, lo Sparta Praga dovrebbe riuscire a tornare con qualcosa in tasca dalla trasferta croata di Rijeka: per il club di Fiume, sconfitto all’esordio dagli armeni del Noah, si prevede una serata complicata.

Non è da escludere neppure un risultato positivo dello Shelbourne, di scena in Macedonia del Nord contro lo Shkendija: gli irlandesi, dopo il pareggio con gli svedesi dell’Hacken e le tre vittorie di fila in campionato, dovrebbero mantenere intatta l’imbattibilità anche nei Balcani. Per quanto riguarda i gol, difficilmente deluderà la sfida tutta scandinava tra Breidablik (Islanda) e KuPS (Finlandia) ma è da attenzionare pure quella tra Drita e Omonia Nicosia.

Conference League: possibili vincenti

Sparta Praga o pareggio (in Rijeka-Sparta Praga)

AEK Atene (in AEK Atene-Aberdeen)

Strasburgo (in Strasburgo-Jagiellonia)

Shelbourne o pareggio (in Shkendija-Shelbourne)

Le partite da almeno tre gol complessivi

AEK Atene-Aberdeen

Breidablik-KuPS

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Drita-Omonia Nicosia

