Pronostico Roma-Viktoria Plzen: incubo Olimpico per i cechi

Roma-Viktoria Plzen è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tre punti per la Roma di Gian Piero Gasperini nelle prime due giornate della League Phase di Europa League. I giallorossi, dopo aver battuto 2-1 il Nizza grazie ai gol di due difensori (N’Dicka e Mancini), nel secondo turno sono caduti a sorpresa all’Olimpico contro un altro club di Ligue 1, il Lille: stavolta la Francia è stata indigesta ai capitolini, castigati dalla rete di Haraldsson al 6′ del primo tempo (0-1). Una partita davvero stregata quella con i Dogues: nel finale la Roma è riuscita nell’impresa – al contrario – di sbagliare ben tre rigori consecutivi, due errori di Dovbyk e uno di Soulé (l’arbitro aveva fatto ripetere i primi due per via di alcune irregolarità).
La sfida con i cechi del Viktoria Plzen arriva al momento giusto: l’obiettivo è tornare a vincere per riprendere quota in classifica. Ma soprattutto c’è l’esigenza di voltare pagina dopo la sconfitta di sabato scorso nel big match con l’Inter (0-1), che oltre a far scivolare i giallorossi al quarto posto (raggiunti proprio dai nerazzurri e scavalcati dal Milan) ha confermato per l’ennesima volta le difficoltà offensive della squadra di Gasperini.
In attacco uno tra Dovbyk e Ferguson
Con sette gol segnati quello della Roma è in assoluto il peggior attacco tra le prime dieci dell’attuale classifica. Molto criticata la decisione del tecnico di affrontare l’Inter senza nessuna punta di ruolo (Pellegrini e Soulé alle spalle di Dybala in versione falso nueve). In Europa League si torna all’antico: davati dovrebbe toccare a uno tra Dovbyk e Ferguson, mentre sulla trequarti si rivedrà El Shaarawy, in coppia con Soulé. A sinistra salgono le quotazioni di Tsimikas – Angelino non ha recuperato al 100& – la corsia opposta sarà invece predominio di Wesley.
Il Viktoria Plzen, ad ogni modo, non può essere sottovalutato: è ancora imbattuto in Europa League – pareggio con il Ferencvaros (1-1) e vittoria per 3-0 contro il Malmo – ed ha addirittura un punto in più della Roma. Nel campionato ceco gli uomini guidati da Martin Hysky (da calciatore, nella stagione 1995-96, regalò un grande dispiacere ai tifosi giallorossi insieme alla sua squadra dell’epoca, lo Slavia Praga) sono quarti ma ben lontani dalla vetta, contesa dai due club della capitale, Sparta e Slavia.
Come vedere Roma-Viktoria Plzen in diretta tv e in streaming
La sfida tra Roma e Viktoria Plzen è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria della Roma è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
Il pronostico
Roma e Viktoria Plzen si sono affrontate quattro volte nell’ultimo decennio, tra Europa e Champions League. I giallorossi hanno ottenuto due vittorie comode tra le mura amiche (4-1 e 5-0) e molto probabilmente riusciranno ad avere la meglio sui cechi anche stavolta. Visti gli ormai consolidati problemi realizzativi della squadra di Gasperini, tuttavia, non ci aspettiamo un match a senso unico con punteggi roboanti, come invece ipotizzano i bookmaker: il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a quattro.
Le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.
VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosinmi.