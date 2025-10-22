Pronostico Roma-Viktoria Plzen: incubo Olimpico per i cechi

Roma-Viktoria Plzen è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti per la Roma di Gian Piero Gasperini nelle prime due giornate della League Phase di Europa League. I giallorossi, dopo aver battuto 2-1 il Nizza grazie ai gol di due difensori (N’Dicka e Mancini), nel secondo turno sono caduti a sorpresa all’Olimpico contro un altro club di Ligue 1, il Lille: stavolta la Francia è stata indigesta ai capitolini, castigati dalla rete di Haraldsson al 6′ del primo tempo (0-1). Una partita davvero stregata quella con i Dogues: nel finale la Roma è riuscita nell’impresa – al contrario – di sbagliare ben tre rigori consecutivi, due errori di Dovbyk e uno di Soulé (l’arbitro aveva fatto ripetere i primi due per via di alcune irregolarità).

La sfida con i cechi del Viktoria Plzen arriva al momento giusto: l’obiettivo è tornare a vincere per riprendere quota in classifica. Ma soprattutto c’è l’esigenza di voltare pagina dopo la sconfitta di sabato scorso nel big match con l’Inter (0-1), che oltre a far scivolare i giallorossi al quarto posto (raggiunti proprio dai nerazzurri e scavalcati dal Milan) ha confermato per l’ennesima volta le difficoltà offensive della squadra di Gasperini.

In attacco uno tra Dovbyk e Ferguson

Con sette gol segnati quello della Roma è in assoluto il peggior attacco tra le prime dieci dell’attuale classifica. Molto criticata la decisione del tecnico di affrontare l’Inter senza nessuna punta di ruolo (Pellegrini e Soulé alle spalle di Dybala in versione falso nueve). In Europa League si torna all’antico: davati dovrebbe toccare a uno tra Dovbyk e Ferguson, mentre sulla trequarti si rivedrà El Shaarawy, in coppia con Soulé. A sinistra salgono le quotazioni di Tsimikas – Angelino non ha recuperato al 100& – la corsia opposta sarà invece predominio di Wesley.

Il Viktoria Plzen, ad ogni modo, non può essere sottovalutato: è ancora imbattuto in Europa League – pareggio con il Ferencvaros (1-1) e vittoria per 3-0 contro il Malmo – ed ha addirittura un punto in più della Roma. Nel campionato ceco gli uomini guidati da Martin Hysky (da calciatore, nella stagione 1995-96, regalò un grande dispiacere ai tifosi giallorossi insieme alla sua squadra dell’epoca, lo Slavia Praga) sono quarti ma ben lontani dalla vetta, contesa dai due club della capitale, Sparta e Slavia.