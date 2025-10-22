Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina: la Conference per ritrovare serenità

Rapid Vienna-Fiorentina è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina, sconfitta anche dal Milan e clamorosamente ancora a secco di vittorie in campionato, domenica scorsa si è ritrovata all’ultimo posto in classifica, condiviso con Genoa e Pisa. Un vero e proprio inizio da incubo. Nella storia del club viola, infatti, non c’è traccia di un avvio di stagione così disastroso: neppure il tifoso più pessimista poteva immaginare che dopo sette giornate il bottino dei gigliati sarebbe stato di soli tre punti.

Al termine della sfida di San Siro il direttore sportivo Daniele Pradè e l’allenatore Stefano Pioli si sono di nuovo assunti le proprie responsabilità, ammettendo al tempo stesso di aver visto qualche progresso rispetto alle prestazioni precedenti.

Viola a caccia del secondo successo in coppa

Fiducia rinnovata, in ogni caso, all’allenatore emiliano, che con ogni probabilità si giocherà il tutto per tutto nelle prossime tre partite, in cui la Fiorentina dovrà affrontare Rapid Vienna in Conference League e Bologna e Inter in campionato. Castigata da un rigore molto dubbio e discusso contro i rossoneri (2-1), la Viola, pur avendo in qualche modo limitato i danni contro il Diavolo, ha comunque dimostrato di non aver risolto i suoi problemi: poche idee, troppa passività, scarsa personalità ed un gioco che continua a latitare. Contro un Milan incerottato ci si aspettava di più da una squadra che è stata costruita per puntare all’Europa che conta. Pioli e i suoi adesso cercheranno conforto in Conference, dove finora hanno sempre vinto. Due vittorie contro gli ucraini del Polissya negli spareggi e successo per 2-0 nella prima giornata con i cechi del Sigma Olomouc.

Non se la passa benissimo neppure il Rapid Vienna: i biancoverdi sono reduci da 4 sconfitte tra campionato e Conference. Domenica si sono arresi 2-0, in casa, al Lask Linz, scivolando a -4 dallo Sturm Graz capolista. Da dimenticare anche l’esordio nella terza competizione europea: in Polonia il club della capitale austriaca è stato spazzato via dal Lech Poznan con un perentorio 4-1.