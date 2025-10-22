Pronostico Lille-PAOK: si rimane a punteggio pieno

Lille-PAOK è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La vittoria di Roma, con un poco di fortuna per i tre rigori sbagliati dai giallorossi – uno ripetuto tre volte – ha alzato sicuramente il livello mentale del Lille di Genesio. Che, in generale, non è che abbia rubato nulla all’Olimpico. Ha fatto la sua partita, con merito, e ha portato a casa un risultato di prestigio.
Evidente che dopo un’affermazione del genere in Europa tutto diventa più semplice. Il Lille visto in Italia ha qualità importanti sotto l’aspetto tecnico, e soprattutto sotto il profilo mentale ha dimostrato di poter rimanere senza dentro una partita. Qualcosa che non è che si veda tanto in giro in questo momento. Merito di un allenatore navigato, che conosce i rischi, e che sicuramente ha preparato nel migliore dei modi questo match contro il PAOK.
Che in trasferta non è una squadra così forte come si vede in casa. Per esempio: nelle ultime cinque uscite lontane dalle mura amiche, sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Mentre il Lille, in casa, ha pareggiato contro il Psg, ha perso contro il Lione, ma prima di questi due risultati aveva un filotto di 9 vittorie su 10 incontri. Ecco, tutto questo ci permette di dire che l’affermazione francese è quasi fuori discussione.
Il pronostico
Detto, quindi, della vittoria del Lille – che ci pare per quanto vi abbiamo raccontato prima non possa essere messa in discussione in nessun modo – occhio alla possibilità per i francesi di chiudere senza subire gol. Il pacchetto arretrato si muove bene e permette di stare sereni.
Le probabili formazioni di Lille-PAOK
LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Correia, Bentaleb, Andre, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.
PAOK (4-2-3-1): Monastirlis; Sastre, Lovren, Michailidis, Rahman; Meite, Ozdoyev; Zivkovic, Camara, Konstantelias; Giakoumakis.