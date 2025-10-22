Pronostico Lille-PAOK: si rimane a punteggio pieno

Lille-PAOK è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria di Roma, con un poco di fortuna per i tre rigori sbagliati dai giallorossi – uno ripetuto tre volte – ha alzato sicuramente il livello mentale del Lille di Genesio. Che, in generale, non è che abbia rubato nulla all’Olimpico. Ha fatto la sua partita, con merito, e ha portato a casa un risultato di prestigio.

Evidente che dopo un’affermazione del genere in Europa tutto diventa più semplice. Il Lille visto in Italia ha qualità importanti sotto l’aspetto tecnico, e soprattutto sotto il profilo mentale ha dimostrato di poter rimanere senza dentro una partita. Qualcosa che non è che si veda tanto in giro in questo momento. Merito di un allenatore navigato, che conosce i rischi, e che sicuramente ha preparato nel migliore dei modi questo match contro il PAOK.

Che in trasferta non è una squadra così forte come si vede in casa. Per esempio: nelle ultime cinque uscite lontane dalle mura amiche, sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Mentre il Lille, in casa, ha pareggiato contro il Psg, ha perso contro il Lione, ma prima di questi due risultati aveva un filotto di 9 vittorie su 10 incontri. Ecco, tutto questo ci permette di dire che l’affermazione francese è quasi fuori discussione.