Pronostici Nottingham Forest-Porto: il dato è una sentenza

Nottingham Forest-Porto, il pronostico della sfida: ecco la quota che può far saltare il banco

Partita difficile, difficilissima da decifrare. Quella in programma tra Nottingham Forest e Porto ha tutta l’aria di configurarsi come uno spartiacque se non decisivo, comunque importante per la stagione dei Tricky Trees che dopo lo scivolone rimediato contro il Chelsea ha vissuto un nuovo cambio in panchina con Dyche subentrato a Postecoglou.

Douglas Luiz e compagni non possono sbagliare e dopo il rocambolesco KO contro il Midtjylland ospitano il Porto di Farioli, il cui inizio di stagione è stato sicuramente caratterizzato da una continuità di rendimento importante. Pur non impressionando, i Dragoes hanno portato a casa due vittorie importanti in Europa League trovando in extremis il successo con la Stella Rossa. Sicuramente un ottimo bagaglio di autostima per una squadra in crescita che sta trovando una fisionomia sempre più precisa.

Pronostici Nottingham Forest-Porto: il segno Goal dietro l’angolo

Dati alla mano, il Porto ha centrato il bersaglio in tutte le apparizioni stagionali e difficilmente il Nottingham Forest potrà riuscire ad inaridire le fonti di gioco dei lusitani. I padroni di casa, però, anche grazie alla spinta del suo allenatore, cercheranno di tenere alto il baricentro imbastendo un match fatto di pressing e di ricerca costante della verticalità.

Insomma, nel contesto di una squadra che, sia pur non spumeggiante, si preannuncia comunque piuttosto vivace, le due squadre dovrebbero riuscire a trovare il bandolo della matassa trovando almeno una rete ciascuno. Staremo a vedere, però, se la cura Dyche metterà il Nottingham Forest nelle condizioni di trovare una vittoria che pare configurarsi uno scenario piuttosto complicato.

PROBABILI FORMAZIONI

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; D.Luiz, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.. All: Dyche.

Porto (4-3-3): D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz. All: Farioli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1