Pronostico Eintracht Francoforte-Liverpool: le difese fanno acqua

Eintracht Francoforte-Liverpool è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I campanelli d’allarme c’erano stati, e pure tanti. Ma dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata domenica ad Anfield Road in una sfida sempre molto sentita contro il Manchester United (1-2), è forse più corretto parlare di crisi vera e propria. A trovare al più presto la medicina giusta per guarire questo Liverpool tocca al suo allenatore Arne Slot, che dopo un inizio di stagione fatto di sole vittorie (parecchie di queste, in realtà, arrivate in maniera fortunosa) sta vedendo colare a picco la sua creatura. Una situazione difficile da digerire, se si considera che il club ha speso la cifra monstre di 500 milioni nel mercato estivo per rinforzare una rosa già pronta per primeggiare sia in patria che in Europa.

I Reds cercheranno di voltare pagina in Champions League: il bilancio nella competizione internazionale finora è di una vittoria (3-2 ad Anfield contro l’Atletico Madrid) e una sconfitta (1-0 a Istanbul contro il Galatasaray).

Seconda trasferta di fila per i campioni d’Inghilterra, di scena a Francoforte contro l’Eintracht, la squadra da cui in estate hanno acquistato il centravanti francese Ekitiké, autore di 26 gol in 64 partite nei due anni vissuti in Germania. Le Adler non stanno brillando particolarmente, o meglio lo fanno solo a sprazzi: tanta discontinuità ma soprattutto una difesa che continua ad imbarcare tantissimi gol. In Bundesliga nessuno ha incassato più reti degli uomini di Dino Toppmoller (18), che nell’ultima uscita in Champions sono stati travolti 5-1 dall’Atletico Madrid. All’esordio, tuttavia, il Francoforte aveva a sua volta strapazzato il Galatasaray con lo stesso risultato con cui gli spagnoli hanno annichilito Koch e compagni. Domenica l’Eintracht non è andato al di là di un pareggio con il Friburgo (2-2), rimandando l’appuntamento con la vittoria per la terza volta di fila.

Toppmoller affronterà il Liverpool con la rosa (quasi) al completo: l’unico indisponibile è Baum. Dall’altro lato, il tecnico Slot deve fare ancora a meno del portiere titolare Alisson. A difendere i pali dei Reds toccherà di nuovo al georgiano Mamardashvili.

Come vedere Eintracht Francoforte-Liverpool in diretta tv e in streaming

Eintracht Francoforte-Liverpool è in programma mercoledì alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 3.5” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai.

Il pronostico

Liverpool favorito ma al momento i Reds non offrono garanzie. E l’Eintracht solitamente è ostico davanti ai propri tifosi: in casa ha perso solo una delle ultime 10 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA. Meglio guardare al mercato dei gol. I Reds approfitteranno delle difficoltà in fase di non possesso dei tedeschi in una gara in cui verosimilmente si segnerà tanto. Da valutare anche l’over 3.5.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Liverpool

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Kauã Santos; Kristensen, Collins, Koch, Theate; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Brown; Burkardt.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.

In Eintracht-Liverpool le reti complessive saranno almeno quattro? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3